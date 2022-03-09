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Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світова культурна спадщина ЮНЕСКО".

До світової культурної спадщини ЮНЕСКО зараховують культурні та природні цінності, які вважаються надбанням усього людства. Ці цінності та об'єкти перелічені в спеціальному списку ЮНЕСКО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Костянтин Акінша: Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору

Костянтин Акінша: "Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору" 09.03.2022

В інтерв'ю DW мистецтвознавець Костянтин Акінша розповів про долю музейних колекцій та архітектурних пам'яток України під час війни.
Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу

Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу 28.01.2022

Уряд Австралії надасть додаткові кошти обсягом 700 мільйонів доларів США на покращення стану унікальної екосистеми. Останні роки Великий бар'єрний риф страждає від змін клімату.
Як нові об'єкти потрапили до Світової спадщини ЮНЕСКО (фото)

Як нові об'єкти потрапили до Світової спадщини ЮНЕСКО (фото) 29.07.2021

Список Світової спадщини ЮНЕСКО цими днями поповнився багатьма новими об'єктами з усього світу. Деякі з історичних та культурних пам'яток - у добірці DW.
Нижньогерманський Лімес внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Нижньогерманський Лімес внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО 27.07.2021

Рештки давньоримського оборонного комплексу Нижньогерманський Лімес довжиною 385 кілометрів, що простягається від нідерландського Катвейка до німецького Бад-Брайзіга, внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО не включила Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці

ЮНЕСКО не включила Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці 22.07.2021

Завдяки забороні круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни в ЮНЕСКО вирішили не включати Венецію в список об'єктів Світової спадщини в небезпеці.
Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?
Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи

Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи 17.12.2020

Зміни клімату загрожують культурним цінностям. У Європі на міські парки та культурні об'єкти чекають посухи та екстремальні погодні умови. Чи втримається культурна спадщина?
Ще одна колишня православна церква у Стамбулі стане мечеттю

Ще одна колишня православна церква у Стамбулі стане мечеттю 28.08.2020

Президент Туреччини Ердоган не обмежився перетворенням собору Святої Софії на мечеть. На черзі - колишня церква Христа Спасителя в Полях з унікальними фресками візантійського періоду.
Софійський собор у Стамбулі перетворять з музея на мечеть

Софійський собор у Стамбулі перетворять з музея на мечеть 10.07.2020

Вищий адмінсуд Туреччини відкрив шлях до перетворення Софійського собору в Стамбулі на мечеть. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган вже підписав відповідний указ.

Коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео)

Коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео) 14.10.2019

Уряд Франції обіцяє швидку реконструкцію Нотр-Дам де Парі, проте архітектори сумніваються, що це можливо. Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві та захищає свої права в суді.

Список Світової спадщини ЮНЕСКО поповнили дві німецькі пам'ятки

Список Світової спадщини ЮНЕСКО поповнили дві німецькі пам'ятки 06.07.2019

Історичний водопровід Аугсбурга і Рудні гори отримали статус пам'яток Світової спадщини ЮНЕСКО. Комітет організації на засіданні в Баку продовжує розгляд заявок.

Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му? (фотогалерея) 06.07.2019

На своєму засіданні у Баку Комітет світової спадщини ЮНЕСКО оголосить, які пам'ятки поповнять цей перелік 2019 року. 38 кандидатів змагаються, аби потрапити у список. Деякі фаворити - у фотодобірці DW.

Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му? 06.07.2019

На своєму засіданні у Баку Комітет світової спадщини ЮНЕСКО оголосить, які пам'ятки поповнять цей перелік 2019 року. 38 кандидатів змагаються, аби потрапити у список. Деякі фаворити - у фотодобірці DW.

Кведлінбург - чим приваблює туристів з усього світу це невеличке німецьке містечко

Кведлінбург - чим приваблює туристів з усього світу це невеличке німецьке містечко 12.06.2019

Кведлінбург - місто з багатою історією та неповторним шармом. 25 років тому його внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. DW пропонує зазирнути до цього міста епохи Середньовіччя.
Доля Ханського палацу в Бахчисараї: Україна хоче звернутись до міжнародних судів

Доля Ханського палацу в Бахчисараї: Україна хоче звернутись до міжнародних судів 19.03.2019

Україна збирає факти руйнування окупаційною владою Криму Ханського палацу в Бахчисараї. Меджліс кримськотатарського народу заявляє, що Росія блокує доступ міжнародних експертів до пам'ятки.
Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини 12.03.2019

Як щодо подорожі у Середньовіччя? У Німеччині майже два мільйони фахверкових будинків. У нашій фотогалереї зібрані десять міст, де цих будинків особливо багато.

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