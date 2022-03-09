На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світова культурна спадщина ЮНЕСКО".

До світової культурної спадщини ЮНЕСКО зараховують культурні та природні цінності, які вважаються надбанням усього людства. Ці цінності та об'єкти перелічені в спеціальному списку ЮНЕСКО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.