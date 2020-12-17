Нижньогерманський Лімес внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Рештки давньоримського оборонного комплексу Нижньогерманський Лімес довжиною 385 кілометрів, що простягається від нідерландського Катвейка до німецького Бад-Брайзіга, внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Рештки давньоримського оборонного комплексу Нижньогерманський Лімес, що проходять вздовж Рейну, внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Таке рішення ухвалив відповідний комітет міжнародної організації під час онлайнзасідання у Китаї у вівторок, 27 липня.
Цей відрізок Лімесу довжиною 385 кілометрів простягається від міста Катвейк на узбережжі Північного моря в Нідерландах до Бад-Брайзіга на південь від німецького Бонна. Приблизно 220 кілометрів з цього комплексу знаходяться у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.
Середня частина комплексу - Верхньогермансько-Ретійський Лімес - була визнана Світовою спадщиною ЮНЕСКО ще у 2005 році. Відрізок укріплень довжиною у 550 кілометрів, до якого входять прикордонні мури, форти та сторожеві вежі, проходить від Бад-Геннінгена поблизу Бонна на правому березі Рейну до Нижньої Баварії.
Лімес являв собою систему військових оборонних споруд, а також портів, доріг і поселень. З них виросли такі німецькі міста, як Кельн і Трір. Починаючи з 1980-х років ЮНЕСКО має на меті збереження залишків цих прикордонних укріплень як світової культурної спадщини.
Того ж дня ЮНЕСКО включило у список Світової спадщини пам'ятники єврейської історії в німецьких містах на Рейні - Шпаєрі, Вормсі і Майнці. У середні віки ці міста були найважливішими центрами єврейської теології і релігійного життя в Німеччині. Спадщина, залишена тутешніми вченими і духовними наставниками, досі впливає на тлумачення Тори.
У Вормсі знаходиться найстаріше зі збережених єврейських кладовищ Європи. У Шпаєрі - найстаріша міква на північ від Альп. Рішення і постанови синагогальних з'їздів, що проходили в Майнці, визнавалися всіма громадами Німеччини.
У єврейській релігійній школі Майнца, яку свого часу очолював Гершом бен Ієхуда (бл. 960 - 1040), викладали і навчалися багато з провідних ашкеназьких равинів, а сам він вважається духовним батьком цього напрямку в юдейський праві.
У єшивах Німеччини в Вормсі і Майнці в молодості вчився равин Раші (1040 - 1105) - найбільший середньовічний коментатор Талмуда і духовний лідер єврейства Північної Франції. Його праці досі мають величезну вагу в єврейському світі.