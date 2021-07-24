Три курортних міста Німеччини включили до Світової спадщини ЮНЕСКО

Три німецьких курортних міста - Баден-Баден, Бад-Емс та Бад-Кісінген - потрапили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Таке рішення ухвалив відповідний комітет міжнародної організації під час онлайн-засідання у китайському місті Фучжоу в суботу, 24 липня, повідомляє агенція dpa.

Крім того, до Світової спадщини ЮНЕСКО потрапили ще вісім європейських міст-курортів, серед яких бельгійське місто Спа, французьке Віші, британське Бат, а також Карлсбад, Франценсбад та Марієнбад у Чехії.

До "великих купелей Європи" (від німецького слова Bad, - ред.) належать оздоровчі курорти, які набули міжнародного значення з кінця ХІХ століття до початку ХХ століття завдяки джерелам мінеральних вод.

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Пізніше на тому ж засіданні Комітет світової спадщини вніс до списку також створений у югендштилі мистецький ансамбль Матільденхохе (Mathildenhöhe, - Ред.) у німецькому Дармштадті. Заснована в 1899 році мистецька колонія справила значний вплив на розвиток архітектури, мистецтва та дизайну.

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО засідатиме до 31 липня. Він має розглянути загалом п'ять заявок від Німеччини, серед яких також визнання єврейської культурної спадщини в Майнці, Шпаєрі та Вормсі, а також Дунайського лімесу як частини укріпленого кордону часів Римської імперії.

Як повідомлялося, 21 липня англійське місто Ліверпуль втратило свій статус пам'ятки Світової спадщини ЮНЕСКО через велику кількість реалізованих та запланованих у ньому будівельних проєктів.