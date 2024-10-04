Епоха берлінських нічних клубів добігла кінця?

Удень офісна будівля зі скляним фасадом на березі Шпрее здається звичайнісінькою. Однак у вихідні дні ближче до півночі біля її входу утворюється черга. Протягом 22 років нічний клуб Watergate - з електронною музикою і танцмайданчиками на двох поверхах - був одним із найбільш затребуваних нічних клубів Берліну. На досить недовговічній клубній сцені він протримався досить довго. Але тепер Watergate оголосив про своє закриття до кінця цього року. У новорічну ніч відбудеться остання, прощальна вечірка. А в серпні клуб Wilde Renate повідомив про те, що припинить роботу. Тривожні сигнали?

"Треба розуміти, що культура, особливо клубна, має ще й явну економічну складову. На тлі прославляння розмаїття клубної культури в Берліні це, на жаль, часто не береться до уваги", - наголосив один із засновників Watergate Улі Вомбахер (Uli Wombacher) у своєму повідомленні про закриття.

На його думку, Берлін з його індивідуальною, нішевою клубною культурою в міжнародному порівнянні втрачає вагу. "У гонорарах для діджеїв ми не можемо конкурувати, водночас музичні фестивалі стають дедалі важливішими", - перераховує він причини закриття. Також висока плата за оренду приміщень, інфляція та загальне зростання цін зробили цей крайній захід невідворотним - після пандемії ковіду клуб не зміг вийти з кризи.

Нічний клуб Watergate. Вид із двору Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Золотий вік берлінських клубів

У 1990-ті та 2000-ті роки Берлін перетворився на столицю техноклубів. Після падіння Стіни з'явилося багато порожніх будівель, які без особливих зусиль і з великим ентузіазмом були перетворені на храми розваг. Новини про популярність нічних закладів на кшталт Tresor, WMF або Berghain, розміщених у склепінчастих підвалах і колишніх промислових будівлях, поширилися далеко за межі міста. У період розквіту лоукостерів сюди приїжджали з усієї Європи, просто щоб потусити на вихідних. І протягом багатьох років столична туристична галузь добре на цьому заробляла.

Однак погіршення іміджу лоукостерів і відмова від авіапольотів заради турботи про екологію, а також закриття культурно-розважальних закладів у пандемію залишили глибокі шрами на клубному житті міста. Крім цього, позначається і прагнення заробити на нерухомості. Для тимчасового розміщення в порожніх будівлях техноклуби були підходящим варіантом. Але термін дії багатьох старих договорів оренди закінчується, і більшість із них більше не можуть задовольнити нові вимоги щодо орендної плати. Зокрема, клуб Wilde Renate з цієї причини змушений покинути своє приміщення до кінця 2025 року. Однак, на відміну від Watergate, цей клуб спробують відкрити в іншому місці.

Техно-клуб Wilde Renate також закривається, але шукатиме нове приміщення Фото: dts-Agentur/picture alliance

Watergate і Wilde Renate продовжують сумну тенденцію, яка посилилася 2021 року. Серед інших закладів, що закрилися останніми роками, - клуби Mensch Meier, Rummels Bucht, Rosi's, Remise, Griessmühle, Magnet і Musik & Frieden.

Змінилася культура споживання музики

Крістіан Тенцлер (Christian Tänzler) зі столичної туристичної маркетингової компанії Visit Berlin також вважає, що клубна культура в Берліні стикається з серйозними проблемами. На додаток до добре відомих причин, таких як зростання цін та орендної плати, загалом змінилася сама культура відпочинку та споживання музики.

"Сьогоднішня молодь зустрічається біля магазинчиків, що працюють допізна, приносить із собою колонки і вмикає на них музику зі своїх акаунтів у Spotify. Щоб проводити час разом, їм зовсім не потрібно йти в нічний клуб", - зазначає Тенцлер в інтерв'ю DW.

Сьогоднішня молодь більше не потребує нічних клубів, щоб провести час разом Фото: Jürgen Held/Global Travel Images/picture alliance

Однак він упевнений, що для берлінського туризму клубна культура - все ще важливий фактор. Берлін зберігає всесвітню популярність як столиця техно. "Клубна культура - частина ДНК Берліну", - констатує представник міського маркетингу. У березні цього року ЮНЕСКО навіть внесла берлінську техносцену до списку нематеріальної Всесвітньої культурної спадщини. Майбутнє клубів Тенцлер вбачає в їхній здатності підлаштовуватися і розширювати пропозицію. Так, культовий клуб Berghain у районі Фрідріхсхайн проводить у своїх приміщеннях не тільки техновечірки, а й виставки.

На думку заснованого 2000 року об'єднання власників клубів і організаторів заходів, збереження нинішнього місця розташування берлінських клубів - завдання не з простих. Як можливі заходи з порятунку об'єднання пропонує політикам запровадити стелю орендної плати для клубів, розташованих на території, що не належить Берліну. Однак загалом відкритість до змін має стати частиною берлінської клубної культури, вважає представниця об'єднання Еміко Гойіч (Emiko Gojic). Те, що Watergate зміг протриматися так довго, було радше винятком.

"Клуби переїдуть на околиці, щойно зникнуть місця в центрі міста. Знову з'являться інші форми тимчасового використання будівель, - прогнозує вона в розмові з DW, - і в майбутньому це знову буде дещо гнучкіша сцена".