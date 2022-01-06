Світлана Алексієвич - білоруська письменниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світлана Алексієвич".

Білоруська письменниця Світлана Алексієвич є лауреатом Нобелівської премії з літератури 2015-го року. Серед її найвідоміших книжок - "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва", "Останні свідки", "Зачаровані смертю", "Час секонд хенд"... У 2015 році Світлана Алексієвич здобула Нобелівську премію з літератури. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.