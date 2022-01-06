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Світлана Алексієвич

Світлана Алексієвич - білоруська письменниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світлана Алексієвич".

Білоруська письменниця Світлана Алексієвич є лауреатом Нобелівської премії з літератури 2015-го року. Серед її найвідоміших книжок - "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва", "Останні свідки", "Зачаровані смертю", "Час секонд хенд"... У 2015 році Світлана Алексієвич здобула Нобелівську премію з літератури. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світлана Алексієвич: Шлях до свободи в Білорусі ще довгий

Світлана Алексієвич: Шлях до свободи в Білорусі ще довгий 06.01.2022

Нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич розповіла DW про нову книжку, як пережила протести в Білорусі та чим займається, живучи в Берліні.
Нобелівській лауреатці Світлані Алексієвич вручена одна з найвищих нагород Німеччини

Нобелівській лауреатці Світлані Алексієвич вручена одна з найвищих нагород Німеччини 15.06.2021

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр нагородив білоруську письменницю Світлану Алексієвич орденом "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".
Лист Путіну: світові знаменитості закликали надати медичну допомогу Навальному

Лист Путіну: світові знаменитості закликали надати медичну допомогу Навальному 17.04.2021

Лист на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального підписали Джоан Роулінг, Бенедикт Камбербетч, Джуд Лоу та інші світові знаменитості.
Тихановська та Алексієвич попросили про міжнародну підтримку білоруської опозиції

Тихановська та Алексієвич попросили про міжнародну підтримку білоруської опозиції 03.04.2021

Екскандидатка у президенти Білорусі, лауреатка Нобелівської премії та члени Конституційної ради направили листи в ООН, ОБСЄ, Європарламент та в інші структури.

Алексієвич не повернеться в Білорусь, поки Лукашенко керуватиме країною

Алексієвич не повернеться в Білорусь, поки Лукашенко керуватиме країною 21.11.2020

Лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич не повернеться в Білорусь до відставки Олександра Лукашенка. При цьому вона вважає, що в західних країнах не розуміють, що відбувається в Білорусі.
Європарламент присудив премію Сахарова білоруській опозиції

Європарламент присудив премію Сахарова білоруській опозиції 22.10.2020

Демократичній опозиції Білорусі, представленій зокрема Світланою Тихановською, присудили премію Сахарова. Про це повідомив голова Європарламенту Давід Сассолі. Це вже третя премія Сахарова білорусам.
Чому Світлану Тихановську двічі номінували на премію Сахарова

Чому Світлану Тихановську двічі номінували на премію Сахарова 29.09.2020

У Європарламенті опозицію в Білорусі номінували на премію імені Сахарова. Чому Світлана Тихановська двічі стала претендентом і хто її конкуренти - в репортажі DW з Брюсселя.
Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини

Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини 28.09.2020

Нобелівська лауреатка та членкиня Координаціної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини. В її оточенні заявили, що письменниця планує повернутися.
У Білорусі на акціях протесту 27 вересня затримали понад 350 осіб

У Білорусі на акціях протесту 27 вересня затримали понад 350 осіб 28.09.2020

На акціях протесту в Білорусі 27 вересня було затримано понад 350 осіб, повідомили в МВС Білорусі. Тим часом нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич виїхала з країни до Німеччини.
Віктор Єрофєєв: У Росії немає кому підтримати Білорусь

Віктор Єрофєєв: У Росії немає кому підтримати Білорусь 11.09.2020

На пристрасне звернення білоруської письменниці, нобелівської лавреатки Світлани Алексієвич до російської інтелігенції відповідає письменник Віктор Єрофєєв.
Світлана Алексієвич не має наміру виїжджати з Білорусі, до неї приїхали дипломати

Світлана Алексієвич не має наміру виїжджати з Білорусі, до неї приїхали дипломати 09.09.2020

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич - єдина членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції, яка залишається на волі й хоче бути в Білорусі. До неї прибули іноземні дипломати.
У Білорусі затримали ще двох лідерів протестів проти Лукашенка

У Білорусі затримали ще двох лідерів протестів проти Лукашенка 31.08.2020

У Білорусі затримали співголову страйкому "Білоруськалію" Анатолія Бокуна та членкиню Координаційної ради опозиції Лілію Власову.
Протести в Білорусі: Світлана Алексієвич відмовилася відповідати на запитання слідчих

Протести в Білорусі: Світлана Алексієвич відмовилася відповідати на запитання слідчих 26.08.2020

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, як і шість її колег з президії Координаційної ради опозиції у Білорусі, проходять свідками у справі про заклики до захоплення влади.
Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич викликали на допит

Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич викликали на допит 24.08.2020

Світлана Алексієвич піде на допит в Слідчий комітет Білорусі як свідок у справі щодо створення Координаційної ради опозиції, до складу якої вона входить. Опозиціонерів звинувачують у спробах "захоплення влади".
Дубинопис та вишиванки: діячі культури проти репресій у Білорусі

Дубинопис та вишиванки: діячі культури проти репресій у Білорусі 17.08.2020

Драматичні події, що відбуваються в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не залишають байдужими діячів культури як у Білорусі, так і за її межами.

Йди, поки не пізно - Алексієвич закликає Лукашенка до відставки

"Йди, поки не пізно" - Алексієвич закликає Лукашенка до відставки 13.08.2020

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич закликала Олександра Лукашенка піти у відставку на тлі протестів у Білорусі. За її словами, нікому не потрібна кров.
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