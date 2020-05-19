СБУ: Інтерв'ю Гордона з Гіркіним є його власною ініціативою

У Службі безпеки України повідомили у вівторок, 19 травня, що український журналіст Дмитро Гордон провів інтерв'ю з "експрокуроркою" анексованого Криму Наталією Поклонською та ексватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) за його власною ініціативою.

"Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ у соцмережі Facebook.

Крім того, у СБУ додали, що аналізують отриману з цих інтерв'ю інформацію. "Вся інформація, озвучена в цих інтерв'ю, вже детально аналізується співробітниками служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв'язання війни на сході нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Напередодні Дмитро Гордон опублікував своє інтерв'ю з Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), а до цього з Наталією Поклонською. За словами Гордона, він зробив ці інтерв'ю "у співдружності" зі спецслужбами. Гордон стверджує, що флешки з матеріалами інтерв'ю передано до Гааги."Ці показання Поклонської та Гіркіна стануть одними з основних показань на процесі у справі про анексію Криму та розв'язування кривавої бійні на Донбасі", - заявив Гордон.