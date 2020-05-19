 СБУ: Інтерв′ю Гордона з Гіркіним є його власною ініціативою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

СБУ: Інтерв'ю Гордона з Гіркіним є його власною ініціативою

У Службі безпеки України заявили, що проведення інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою Дмитра Гордона. Між тим, СБУ аналізує інформацію, озвучену у цих інтерв'ю.

У СБУ заявили, що інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською - його власна ініціатива

У СБУ заявили, що інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською - його власна ініціатива

У Службі безпеки України повідомили у вівторок, 19 травня, що український журналіст Дмитро Гордон провів інтерв'ю з "експрокуроркою" анексованого Криму Наталією Поклонською та ексватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) за його власною ініціативою.

"Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ у соцмережі Facebook.

Крім того, у СБУ додали, що аналізують отриману з цих інтерв'ю інформацію. "Вся інформація, озвучена в цих інтерв'ю, вже детально аналізується співробітниками служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв'язання війни на сході нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Напередодні Дмитро Гордон опублікував своє інтерв'ю з  Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), а до цього з Наталією Поклонською. За словами Гордона, він зробив ці інтерв'ю "у співдружності" зі спецслужбами. Гордон стверджує, що флешки з матеріалами інтерв'ю передано до Гааги."Ці показання Поклонської та Гіркіна стануть одними з основних показань на процесі у справі про анексію Криму та розв'язування кривавої бійні на Донбасі", - заявив Гордон.  

Дивитись відео 00:47

"Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів (10.03.2020)

Також за темою

Screenshot YouTube Dmytro Gordon

Гордон: Інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською вже в Гаазі 19.05.2020

Дмитро Гордон стверджує, що інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним та "експрокуроркою" анексованого РФ Криму Наталією Поклонською він зробив у співдружності з українськими спецслужбами.

Реклама

Докладно

На Мадагаскарі роздають людям настоянку полині в рамках боротьби з коронавірусом

Настоянка полину - ліки з Африки проти коронавірусу?

Низка африканських країн хоче застосовувати для лікування COVID-19 настоянку полину. Її ефективність ще під питанням.  

коронавірус вдарив по ринку праці

Німецький експерт про те, що чекає на ринок праці

Чи вдасться зберегти роботу, знайти нову, які взагалі перспективи? Ми поставили ці запитання експерту ринку праці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  