 Берлін засудив утиски кримських татар на анексованому півострові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Берлін засудив утиски кримських татар на анексованому півострові

У роковини депортації кримських татар в уряді Німеччині закликали Росію забезпечити права кримськотатарського народу на анексованому півострові.

Обшук будівлі Меджлісу співробітниками російської ФСБ, вересень 2014 року

Обшук будівлі Меджлісу співробітниками російської ФСБ, вересень 2014 року

Становище кримських татар у Криму з моменту незаконної анексії півострова Росією різко погіршилося. На це вказали уповноважена уряду Німеччини з політики щодо дотримання прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) та координатор уряду з міжсуспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Дірк Візе (Dirk Wiese) у спільній заяві, опублікованій у понеділок, 18 травня, на сайті міністерства закордонних справ ФРН.

Як зазначається у заяві, кримські татари на півострові "є жертвами систематичного залякування та пригноблення, вони не можуть вільно сповідувати свою віру". "Меджліс, центральний орган їхнього самоуправління, попри рішення Суду ООН і надалі заборонений. Багато кримських татар знову залишили свою батьківщину, яку лише нещодавно здобули", - йдеться у заяві.

Читайте також: Роковини депортації кримських татар: Росію засудили за нові репресії

"Сумнівні звинувачення" проти кримських татар

Автори заяви до Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу також нагадали про важку долю сотень тисяч кримських татар, у тому числі жінок і дітей, що постраждали через дії радянської влади. "Сьогодні ми згадуємо усіх тих, хто втратив внаслідок депортації своє життя, друзів та родину і пережив незмірні страждання", - зазначили Кофлер та Візе.

Нині ж німецький уряд непокоїть той факт, що понад 80 кримських татар зазнають кримінального переслідування з боку російської влади на підставі "сумнівних звинувачень", а деякі з них перебувають далеко від своєї батьківщини та рідних. "Ми звертаємося до Росії із закликом у повному обсязі забезпечити права кримськотатарської меншості", - наголошується в заяві представників уряду ФРН.

Раніше цього дня із закликом до РФ припинити порушення прав людини в анексованому Криму виступили в ЄС.

Дивитись відео 02:11

Кримські татари: за ґрати може потрапити кожен (18.01.2017)

Також за темою

Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim

Анексія Криму: ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини 18.05.2020

У роковини депортації кримських татар у Європейському Союзі закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму та заявили про невизнання анексії півострова.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Зеленський зробить Курбан-байрам державним святом 18.05.2020

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв кримським татарам зробити Курбан-байрам та Ураза-байрам державними релігійними святами.

Stuttgart Querdenken Corona-Demonstration

"Ковідіоти": Німеччина обговорює протести проти коронавірусного карантину 15.05.2020

У найближчі вихідні в Німеччині очікується нова серія протестів проти карантинних заходів, запроваджених через пандемію коронавірусу. Хто за ними стоїть і чим саме незадоволені протестувальники?

Реклама

Докладно

Тест на антитіла у Південній Кореї

Що відомо про ІФА-тести на антитіла до коронавірусу

МОЗ України планує проводити ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу особам зі симптомами COVID-19.  

коронавірус вдарив по ринку праці

Німецький експерт про те, що чекає на ринок праці

Чи вдасться зберегти роботу, знайти нову, які взагалі перспективи? Ми поставили ці запитання експерту ринку праці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  