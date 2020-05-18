Берлін засудив утиски кримських татар на анексованому півострові

Становище кримських татар у Криму з моменту незаконної анексії півострова Росією різко погіршилося. На це вказали уповноважена уряду Німеччини з політики щодо дотримання прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) та координатор уряду з міжсуспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Дірк Візе (Dirk Wiese) у спільній заяві, опублікованій у понеділок, 18 травня, на сайті міністерства закордонних справ ФРН.

Як зазначається у заяві, кримські татари на півострові "є жертвами систематичного залякування та пригноблення, вони не можуть вільно сповідувати свою віру". "Меджліс, центральний орган їхнього самоуправління, попри рішення Суду ООН і надалі заборонений. Багато кримських татар знову залишили свою батьківщину, яку лише нещодавно здобули", - йдеться у заяві.

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"Сумнівні звинувачення" проти кримських татар

Автори заяви до Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу також нагадали про важку долю сотень тисяч кримських татар, у тому числі жінок і дітей, що постраждали через дії радянської влади. "Сьогодні ми згадуємо усіх тих, хто втратив внаслідок депортації своє життя, друзів та родину і пережив незмірні страждання", - зазначили Кофлер та Візе.

Нині ж німецький уряд непокоїть той факт, що понад 80 кримських татар зазнають кримінального переслідування з боку російської влади на підставі "сумнівних звинувачень", а деякі з них перебувають далеко від своєї батьківщини та рідних. "Ми звертаємося до Росії із закликом у повному обсязі забезпечити права кримськотатарської меншості", - наголошується в заяві представників уряду ФРН.

Раніше цього дня із закликом до РФ припинити порушення прав людини в анексованому Криму виступили в ЄС.