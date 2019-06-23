 СБУ повідомила про затримання організатора фінансування ″ЛНР″ і ″ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

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Новини

СБУ повідомила про затримання організатора фінансування "ЛНР" і "ДНР"

Затриманий організував нелегальні поставки вугілля, видобутого на території ОРДЛО, до країн Євросоюзу. Податки за ці поставки йшли на фінансування "ЛНР" і "ДНР", запевняють у СБУ.

Вугілля

Видобуте в "ЛНР" і "ДНР" вугілля декларувалося в Україні як поставки з Росії

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Служба безпеки України (СБУ) заявляє про затриманя організатора фінансування самопроголошених утворень "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки". Про це йдеться в поширеному в суботу, 23 листопада, повідомленні пресслужби СБУ. Зазначається, що затриманий організував нелегальні поставки вугілля, видобутого на території ОРДЛО, до України та країн Євросоюзу.

Співробітники СБУ встановили, що організатори цієї схеми зареєстрували в Україні низку комерційних структур. Через них йшли поставки вугілля з "ЛНР" і "ДНР" на підконтрольну територію України. Податки від цих операцій сплачували до бюджетів "ЛНР" і "ДНР".

В Україні цей вид видобутого на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей викопного палива декларувався як поставки з Росії. У подальшому за підробленими документами вугілля реалізовували на українські ТЕЦ або поставляли до країн ЄС.

Одному з учасників цього бізнесу вже оголошено про підозру. Також співробітники СБУ намагаються притягти до відповідальності й інших осіб, що згадуються кримінальному провадженні, йдеться в повідомленні спецслужби.

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