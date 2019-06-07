 СБУ: Замовник вбивства Катерини Гандзюк був не один | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2019

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Новини

СБУ: Замовник вбивства Катерини Гандзюк був не один

Сліждчі СБУ вважають, що замовник нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк був не один. Зараз у цій справі розслідується п'ять кримінальних проваджень.

СБУ продовжує розслідування справи Катерини Гандзюк

СБУ продовжує розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк

Слідчі Служби безпеки України наразі розслідують п'ять кримінальних проваджень, що стосуються вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це у неділю, 3 листопада, повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

Зокрема, одна з цих справ стосується осіб, які можуть бути замовниками, організаторами або спільниками злочину проти Гандзюк, окрім підозрюваного голови Херсонської облради Владислава Мангера. "Ми вважаємо, що замовник був не один. І найімовірніше, були особи, які знали, що готується злочин... якби замовник був один, ми сьогодні сказали б "все, слідство завершене, завершене на Мангері". Але ми цього не говоримо, ми продовжуємо працювати", - наводить його слова агентство "Інтерфакс-Україна". 

У рамках ще трьох кримінальних проваджень вивчаються обставини, які передували нападу на Гандзюк - злочини, пов'язані з підпалом лісу, розкраданням бюджетних коштів та іншими правопорушеннями. "Це могло стати мотивом нападу на Гандзюк", - сказав Тиводар.

Окрім цього, 30 жовтня Генеральна прокуратура передала в СБУ для розслідування кримінальне провадження за фактом службової недбалості співробітників поліції, які розслідували на початковому етапі справу про напад на активістку. В рамках цього провадження також перевіряється інформація про те, що співробітники поліції могли сприяти виїзду за кордон підозрюваного в організації нападу на Гандзюк Олексія Левіна, місцеперебування якого офіційно ще не встановлено.

"Наскільки мені відомо, цю інформацію перевіряли, але ми обов'язково перевіримо, проведемо повне всебічне розслідування щодо співробітників поліції", - зазначив Тиводар.

З посиланням на Державну прикордонну службу Триводар повідомив, що Левін 19 серпня 2018 року, найімовірніше, на автомобілі, перетнув кордон України в пункті пропуску "Рені". При цьому одна з європейських країн повідомила, що Левін в'їхав до неї, але його місцеперебування не встановлено. 

"Нам вдалося встановити безпосередньо виконавців, Торбін - організатор, Левін - ще один організатор і Мангер - організатор та замовник, один із замовників... Ми працюємо в тому напрямку, щоб і інших замовників та інших притягнути до відповідальності. У нас є дані, що є підбурювачі, пособники, є особи, які знали, але не повідомили. Але, на жаль, поки що ми не можемо їм пред'явити обґрунтовані підозри", - зазначив Тиводар.

У цій справі винесено вирок п'ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам -  Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову, зазначається на сайті СБУ. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

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Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019)

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