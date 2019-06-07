СБУ: Замовник вбивства Катерини Гандзюк був не один

Слідчі Служби безпеки України наразі розслідують п'ять кримінальних проваджень, що стосуються вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це у неділю, 3 листопада, повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

Зокрема, одна з цих справ стосується осіб, які можуть бути замовниками, організаторами або спільниками злочину проти Гандзюк, окрім підозрюваного голови Херсонської облради Владислава Мангера. "Ми вважаємо, що замовник був не один. І найімовірніше, були особи, які знали, що готується злочин... якби замовник був один, ми сьогодні сказали б "все, слідство завершене, завершене на Мангері". Але ми цього не говоримо, ми продовжуємо працювати", - наводить його слова агентство "Інтерфакс-Україна".

У рамках ще трьох кримінальних проваджень вивчаються обставини, які передували нападу на Гандзюк - злочини, пов'язані з підпалом лісу, розкраданням бюджетних коштів та іншими правопорушеннями. "Це могло стати мотивом нападу на Гандзюк", - сказав Тиводар.

Окрім цього, 30 жовтня Генеральна прокуратура передала в СБУ для розслідування кримінальне провадження за фактом службової недбалості співробітників поліції, які розслідували на початковому етапі справу про напад на активістку. В рамках цього провадження також перевіряється інформація про те, що співробітники поліції могли сприяти виїзду за кордон підозрюваного в організації нападу на Гандзюк Олексія Левіна, місцеперебування якого офіційно ще не встановлено.

"Наскільки мені відомо, цю інформацію перевіряли, але ми обов'язково перевіримо, проведемо повне всебічне розслідування щодо співробітників поліції", - зазначив Тиводар.

З посиланням на Державну прикордонну службу Триводар повідомив, що Левін 19 серпня 2018 року, найімовірніше, на автомобілі, перетнув кордон України в пункті пропуску "Рені". При цьому одна з європейських країн повідомила, що Левін в'їхав до неї, але його місцеперебування не встановлено.

"Нам вдалося встановити безпосередньо виконавців, Торбін - організатор, Левін - ще один організатор і Мангер - організатор та замовник, один із замовників... Ми працюємо в тому напрямку, щоб і інших замовників та інших притягнути до відповідальності. У нас є дані, що є підбурювачі, пособники, є особи, які знали, але не повідомили. Але, на жаль, поки що ми не можемо їм пред'явити обґрунтовані підозри", - зазначив Тиводар.

У цій справі винесено вирок п'ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову, зазначається на сайті СБУ. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

