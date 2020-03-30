Саудівська Аравія оголосила перемир'я у Ємені через COVID-19

Військова коаліція на чолі із Саудівською Аравією оголосила про одностороннє припинення вогню у Ємені, яке триватиме щонайменше два тижні, повідомляє агенція новин dpa у четвер, 9 квітня.

Згідно із заявами коаліції, це припинення вогню можуть продовжити, його мета - запобігти поширенню нового коронавірусу. У коаліції також припускають, що перемир'я може створити умови для для переговорів з повстанцями-хуситами щодо постійного припинення вогню.

За даними ООН, яка підтримала це рішення коаліції, одностороннє припинення вогню набуде чинності опівночі 9 квітня за місцевим часом.

Хусити поки що не коментували цю заяву. Раніше всі сторони єменського конфлікту підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити вогонь, щоб захистити цивільне населення від пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.

Наразі в Ємені офіційно не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом нового типу. В країні знищене базове медичне обслуговування через багаторічні бойові дії. Експерти побоюються катастрофи, якщо пандемія COVID-19 пошириться на Ємен.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях хуситів, яких підтримує Іран.