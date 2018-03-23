Саудівська Аравія вперше почне видавати туристичні візи - й українцям теж

Саудівська Аравія започатковує нову систему видачі туристичних віз, повідомили у комісії з туризму країни в п'ятницю, 27 вересня. "Відкриття Саудівської Аравії для міжнародних туристів - це історичний момент для нашої країни", - цитує голову комісії з туризму Ахмада Аль-Хатіба агенція dpa. Деталі щодо нових візових правил будуть оприлюднені пізніше.

Україна входить до переліку країн, громадянам яких дозволено отримати туристичну візу до Саудівської Аравії, повідомив очільник Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

"Влада Саудівської Аравії революційно спростила процес отримання візи. Відтепер по прибуттю в країну можна отримати електронну візу, яка дозволить перебувати на території країни з туристичною метою до 90 днів. Українці теж входять до переліку країн, громадянам яких дозволено отримання туристичної візи!", - написав Соколюк у соцмережі Facebook. За його словами, нововведення почне діяти з 28 вересня.

Нагадаємо, Саудівська Аравія вважається однією із найбільш закритих країн світу. Раніше вона видавала візи для коротких відряджень, релігійних паломництв та для відвідування родичів у країні. Також візи могли отримати лише ті туристи, які подорожували групами. Ці нововведення відбуваються на тлі попередніх заяв керівництва Саудівської Аравії про бажання зменшити залежність країни від торгівлі нафтою.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Жінка за кермом: історична подія для Саудівської Аравії (25.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/30DGH Жінка за кермом: історична подія для Саудівської Аравії (25.06.2018)

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