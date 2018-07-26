САП почала розслідування щодо Порошенка за заявою затриманого екс-депутата

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу, 22 травня, внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за низкою статей Кримінального кодексу України щодо правомірності дій екс-президента України Петра Порошенка, інших високопосадовців, народних депутатів і керівників великих підприємств. Ці дії вона вчинила після особистого прийому очільником САП Назаром Холодницьким колишнього керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова та відповідної заяви останнього. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці САП у соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, до ЄРДР, зокрема, внесено інформацію за фактом "злочинної діяльності службових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України". У заяві Крючкова йдеться, що посадові особи і члени наглядової ради "Центренерго" спільно з посадовими особами ФДМ і низки посадових осіб, використовуючи свої службові повноваження і статус, розподілили ключові посади в органах правління і наглядової ради "Центренерго" з метою розкрадання коштів компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі.

Заявник стверджує, що спільні дії зазначеної групи осіб координувалися першим заступником голови фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігорем Кононенком та колишнім президентом Порошенком.

Нагадаємо, самого Дмитра Крючкова затримали в Баварії 14 квітня 2018 року на підставі міжнародного ордера на арешт, а 15 квітня цього року відбулася його екстрадиція до України. Того ж дня його затримали співробітники НАБУ, згодом суд заарештував екс-депутата Верховної Ради.

НАБУ підозрює Крючкова в організації масштабних злочинних схем розкрадання коштів державних підприємств, зокрема "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго". Йому закидають завдання збитків державі на суму понад 346 мільйонів гривень.