 САП почала розслідування щодо Порошенка за заявою затриманого екс-депутата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

САП почала розслідування щодо Порошенка за заявою затриманого екс-депутата

Після зустрічі очільника САП з екс-керівником компанії "Енергомережа" Дмитром Крючковим Антикорупційна прокуратура почала розслідувати правомірнійсть дій Петра Порошенка та інших посадовців.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу, 22 травня, внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за низкою статей Кримінального кодексу України щодо правомірності дій екс-президента України Петра Порошенка, інших високопосадовців, народних депутатів і керівників великих підприємств. Ці дії вона вчинила після особистого прийому очільником САП Назаром Холодницьким колишнього керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова та відповідної заяви останнього. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці САП у соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, до ЄРДР, зокрема, внесено інформацію за фактом "злочинної діяльності службових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України". У заяві Крючкова йдеться, що посадові особи і члени наглядової ради "Центренерго" спільно з посадовими особами ФДМ і низки посадових осіб, використовуючи свої службові повноваження і статус, розподілили ключові посади в органах правління і наглядової ради "Центренерго" з метою розкрадання коштів компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі.

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Директор НАБУ Артем Ситник ніби отримував хабарі від екс-депутата ВР Дмитра Крючкова. Про це розповів Крючков, щодо якого НАБУ здійснює розслідування. (17.04.2019)

Альтернативою триманню під вартою Дмитру Крючкову суд визначив заставу у сім мільйонів гривень. НАБУ підозрює колишнього народного депутата в мільярдних аферах за участі держпідприємств. (17.04.2019)

Заявник стверджує, що спільні дії зазначеної групи осіб координувалися першим заступником голови фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігорем Кононенком та колишнім президентом Порошенком.

Нагадаємо, самого Дмитра Крючкова затримали в Баварії 14 квітня 2018 року на підставі міжнародного ордера на арешт, а 15 квітня цього року відбулася його екстрадиція до України. Того ж дня його затримали співробітники НАБУ, згодом суд заарештував екс-депутата Верховної Ради.

НАБУ підозрює Крючкова в організації масштабних злочинних схем розкрадання коштів державних підприємств, зокрема "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго". Йому закидають завдання збитків державі на суму понад 346 мільйонів гривень. 

Дивитись відео 03:04

Провали і досягнення САП (26.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Провали і досягнення САП (26.07.2018)  

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