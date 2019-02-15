САП передала до суду обвинувальний акт у справі Онищенка

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі" стосовно народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора. Про це в понеділок, 18 лютого, повідомила прес-служба САП.

Онищенку інкримінують організацію схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу у рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування". Досудове розслідування в кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia).

У САП зазначили, що обвинувачені проігнорували виклики на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і не з'явилися на виклик для отримання обвинувального акта та додатків до нього, через що ці документи було вручено їхнім захисникам. У прокуратурі також зазначили, що обвинувачені можуть у будь-який час прийняти рішення про особисту участь і відстоювання своєї позиції в суді. Якщо фігуранти справи продовжать переховуватися від суду, то судовий розгляд стосовно них, на підставі відповідного клопотання прокурора, може здійснюватися за їхньої відсутності в порядку спеціального судового провадження.

Ще 8 лютого 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що бюро завершило розслідування стосовно Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. А 13 лютого НАБУ викликало Онищенка на 16 лютого для вручення обвинувального акта в кримінальному провадженні про розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу.

Нагадаємо, що Верховна Рада України надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт 5 липня 2016 року. Проте напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію України.