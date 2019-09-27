 САП: Керівникам НАБУ та САП пропонували хабар у шість мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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Новини

САП: Керівникам НАБУ та САП пропонували хабар у шість мільйонів доларів

У САП кажуть, що викрили спробу надати неправомірну вигоду керівництву НАБУ та САП. За даними ЗМІ, хабар пропонували за закриття справи проти власника холдингу Burisma, колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Назар Холодницький (ліворуч) та Артем Ситник (архівне фото)

Назар Холодницький (ліворуч) та Артем Ситник (архівне фото)

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю, 12 червня, задокументували факт надання колишнім високопосадовцем неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі шести мільйонів доларів США. Про це НАБУ та САП повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах.

Як стверджують у НАБУ та прокуратурі, грошові кошти мали бути передані за посередництва "правої руки" підозрюваного - високопосадовця управління Державної фіскальної служби у Києві, а також інших осіб. Кошти були призначені за прийняття рішення про закриття кримінальної справи, у якій вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями Кримінального кодексу щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

За даними видання "Українська правда", хабар давали за закриття справи щодо власника компанії Burisma Holdings, колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Як повідомило неназване джерело у правоохоронних органах агенції "Українські новини", затримано трьох людей, вирішується питання про висунення підозри Злочевському.

На 13 червня запланована пресконференція Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника щодо спроби підкупу. Детективи НАБУ проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій осіб, що надавали неправомірну вигоду.

Попередньо їхні дії кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу щодо пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб. Санкція за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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