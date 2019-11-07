САП вручила підозру меру Львова Андрію Садовому

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) у четвер, 21 листопада, вручила підозру меру Львова Андрію Садовому, про це він повідомив у Facebook.

"Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру, про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора - компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони гривень. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк", - заявив мер Львова у відеозверненні.

За його словами, починаючи з 2015-2016 років почалося блокування проекту зі всіх сторін. "На рівні влади держави, генеральної прокуратури. За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, в інших країнах. Це третій за об'ємом в Європі інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони мають намір створити тут у Львові три тисячі нових робочих місць. З того часу, з 2016 року, прокурори їздять, досліджують. Земля стоїть. Отакі реалії сьогоднішнього часу, будемо боротися і будемо перемагати", - зазначив Садовий.

У самій Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наразі не повідомляють деталей справи.