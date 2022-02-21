Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Санкт-Петербург

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Санкт-Петербург".

Санкт-Петербург є другим після Москви за кількістю населення російським містом. У Санкт-Петербурзі проживає понад п'ять мільйонів осіб. Місто було засновано 1703 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Посольство США в Москві попередило американців про небезпеку терактів у РФ

Посольство США в Москві попередило американців про небезпеку терактів у РФ 21.02.2022

За даними США, атаки нібито можуть відбутися на торговельні центри, залізниці та метро у Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.

Коронавірус: у Росії - черговий рекорд летальних випадків

Коронавірус: у Росії - черговий рекорд летальних випадків 15.07.2021

У Росії за останню добу зафіксували 791 летальний випадок серед осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусною інфекцією, та понад 25 тисяч нових інфікованих.
МЗС Естонії назвало провокацією затримання свого дипломата в РФ

МЗС Естонії назвало провокацією затримання свого дипломата в РФ 06.07.2021

МЗС Естонії назвало затримання в Петербурзі естонського дипломата постановкою та провокацією. ФСБ РФ стверджує, що консула затримали при спробі отримати таємну інформацію.
COVID-19: у Росії п'ятий день поспіль фіксують максимум смертей

COVID-19: у Росії п'ятий день поспіль фіксують максимум смертей 03.07.2021

Найбільше померлих з діагнозом COVID-19 зафіксовано в Санкт-Петербурзі та Москві. В країні переважає дельта-варіант коронавірусу.
COVID-19: у Росії - черговий добовий антирекорд кількості померлих

COVID-19: у Росії - черговий добовий антирекорд кількості померлих 30.06.2021

У Росії за минулу добу померли 669 осіб, в яких було підтверджено інфікування COVID-19. Це - найвищий показник з початку пандемії. Найгірша ситуація - в Москві та Санкт-Петербурзі.

У Росії зафіксовано добовий рекорд числа померлих з коронавірусом

У Росії зафіксовано добовий рекорд числа померлих з коронавірусом 29.06.2021

За минулу добу в Росії померли 652 людини з коронавірусом. Це - найбільша добова кількість жертв з початку пандемії. Найгірша ситуація - у Москві і Санкт-Петербурзі.
Коронавірус у Росії: нові максимуми смертей у Москві та Санкт-Петербурзі

Коронавірус у Росії: нові максимуми смертей у Москві та Санкт-Петербурзі 28.06.2021

У Москві в червні вже вшосте зафіксовали максимум смертей пацієнтів з коронавірусом від початку пандемії. За останню добу в столиці РФ померли 124 особи з коронавірусом, у Санкт-Петербурзі - 110.
Коронавірус у Росії: найбільше число смертей від початку року

Коронавірус у Росії: найбільше число смертей від початку року 26.06.2021

У Росії за останню добу померли 619 людей, в який підтвердили зараження коронавірусом. Це - найвищий показник від початку поточного року.
Влада Петербурга не пов'язує футбол зі збільшенням заражень коронавірусом

Влада Петербурга не пов'язує футбол зі збільшенням заражень коронавірусом 25.06.2021

Губернатор Санкт-Петербурга пояснив, що іноземні вболівальники на матчах Євро-2020 мали негативні ПЛР-тести, а багато хто з персоналу на стадіонах вакцинувався.
На мітингах за Навального в Росії затримали понад 1,7 тисячі людей

На мітингах за Навального в Росії затримали понад 1,7 тисячі людей 22.04.2021

Відомо про 1770 затриманих на мітингах на підтримку Олексія Навального у 96 містах Російської Федерації, повідомляє правозахисний проєкт "ОВД-Инфо".
Україна готує симетричну відповідь на затримання консула в Петербурзі - МЗС

Україна готує симетричну відповідь на затримання консула в Петербурзі - МЗС 17.04.2021

МЗС України готує симетричну відповідь Росії у зв'язку із затриманням співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі.
У Санкт-Петербурзі ФСБ Росії затримала українського консула

У Санкт-Петербурзі ФСБ Росії затримала українського консула 17.04.2021

ФСБ Росії затримала в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка. Йому закидають спробу "отримання інформації закритого характеру". МЗС України називає це провокацією.
У Росії пройшли акції з ліхтариками на підтримку Олексія Навального

У Росії пройшли акції з ліхтариками на підтримку Олексія Навального 14.02.2021

У Росії під гаслом "Любов сильніша за страх" 14 лютого відбулися мирні протестні акції з ліхтариками на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального.
У Росії під час протестів затримали понад 1000 людей

У Росії під час протестів затримали понад 1000 людей 03.02.2021

Під час акцій на підтримку ув'язненого опозиційного політика Олексія Навального у Росії було затримано понад тисячу людей.

Жорстокість та затримання на акціях протесту в Росії (фотогалерея) 01.02.2021

У Росії в неділю, 31 січня, знову відбулись акції протесту, до яких закликав опозиційний політик Олексій Навальний, який зараз перебуває за ґратами. Правозахисники кажуть про рекордне число затримань за десять років.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії 01.02.2021

У Росії в неділю, 31 січня, знову відбулись акції протесту, до яких закликав опозиційний політик Олексій Навальний, який зараз перебуває за ґратами. Правозахисники кажуть про рекордне число затримань за десять років.
Інші статті