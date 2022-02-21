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Санкт-Петербург є другим після Москви за кількістю населення російським містом. У Санкт-Петербурзі проживає понад п'ять мільйонів осіб. Місто було засновано 1703 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.