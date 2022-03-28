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Саар

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саар".

Саар - федеральна земля у Федеративній Республіці Німеччина. Столиця - місто Саарбрюкен. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецькі соціал-демократи впевнено перемогли на виборах у Саарі

Німецькі соціал-демократи впевнено перемогли на виборах у Саарі 28.03.2022

За попередніми результатами, переможницею на виборах до ландтагу федеральної землі Саар стала СДПН. Вона обходить ХДС, який очолював уряд регіону з 1999 року.
В одній німецькій землі після Великодня суттєво послаблять локдаун

В одній німецькій землі після Великодня суттєво послаблять локдаун 25.03.2021

З 6 квітня у найменшій за площею німецькій землі Саар відновлять свою роботу театри, кінотеатри, концертні зали, спортивні зали та ресторани, які мають тераси на відкритому повітрі.
Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу на праймеріз у Лікуд

Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу на праймеріз у "Лікуд" 27.12.2019

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переміг на внутрішніх виборах глави партії "Лікуд". Тепер він представлятиме свою консервативну партію на виборах у березні. Нетаньяху очолює політсилу вже 14 років.
В партії Лікуд пропонують змістити Біньяміна Нетаньяху

В партії "Лікуд" пропонують змістити Біньяміна Нетаньяху 24.11.2019

Один з депутатів партії "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху запропонував провести внутрішньопартійні вибори, в результаті яких може бути обраний новий лідер партії.
Потенційні наступники Меркель: Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК

Потенційні наступники Меркель: Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК 31.10.2018

Анґела Меркель заявила, що залишає посаду голови партії ХДС. Цей пост може знову обійняти жінка: схожа на Меркель, але все ж інша. Портрет Аннеґрет Крамп-Карренбауер від DW.
У ФРН п'ятьох іракців врятували з рефрижератора, яким кермував українець

У ФРН п'ятьох іракців врятували з рефрижератора, яким кермував українець 23.10.2018

П'ятьох іракців врятували в Саарі з рефрижератора, яким кермував українець. Рефрижератор, завантажений молочними продуктами, виїхав з італійського Мілана 21 жовтня. Як довго в ньому перебували люди, поки невідомо.
Меркель запропонувала кандидатуру нового генсека ХДС

Меркель запропонувала кандидатуру нового генсека ХДС 19.02.2018

Лідерка ХДС Анґела Меркель назвала ім'я кандидатки на посаду генеральної секретарки партії. Нею стала Аннеґрет Крамп-Карренбауер, нинішня прем'єр-міністерка федеральної землі Саар.

Що означає перемога ХДС на виборах у Саарі?

Що означає перемога ХДС на виборах у Саарі? 27.03.2017

Незважаючи на високий особистий рейтинг кандидата від СДПН у канцлери Мартіна Шульца, соціал-демократи слабо виступили на земельних виборах у Саарі. Які висновки можна зробити з цих результатів?

Що означає програш партії Шульца у Саарі для федеральних виборів? (27.03.2017) 27.03.2017

Для майбутніх виборів до Бундестагу програш СДПН у Саарі - не показовий. Попри це, соціал-демократи вже не впевнені у легкій перемозі Мартіна Шульца над Анґелою Меркель.

Коментар: Шульцу ще далеко до перемоги над Меркель

Коментар: Шульцу ще далеко до перемоги над Меркель 27.03.2017

Мартін Шульц увів соціал-демократів у стан тотальної ейфорії. Тим не менш, йому не під силу перетворювати воду на вино: земельні вибори у Саарі повертають Соціал-демократичну партію до реальності, вважає Сабіне Кінкартц.
Радість у партії Меркель після виборів у Саарі: Шульца можна перемагати

Радість у партії Меркель після виборів у Саарі: "Шульца можна перемагати" 27.03.2017

Попри злет популярності німецьких соціал-демократів після того, як партію очолив Мартін Шульц, ХДС Анґели Меркель переміг на земельних виборах у Саарі. Утім, конкурентам, схоже, знову доведеться урядувати в землі разом.
На земельних виборах у Саарі впевнено перемагає партія Меркель

На земельних виборах у Саарі впевнено перемагає партія Меркель 26.03.2017

За попередніми даними, партія Християнсько-демократичний союз зі значним відривом випереджає соціал-демократів. До земельного парламенту проходять також Ліві та правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини".
Глава МВС ФРН: Не потребуємо лекцій від пана Ердогана

Глава МВС ФРН: Не потребуємо лекцій від пана Ердогана 15.03.2017

Міністр внутрішніх справ Німеччини відреагував на останні закиди турецького президента. Канцлерка Меркель залишається незворушною.
Німецька земля Саар заборонить агітаційні виступи турецьких політиків на своїй території

Німецька земля Саар заборонить агітаційні виступи турецьких політиків на своїй території 14.03.2017

Турецькі політики не зможуть виступати з агітацією на території німецької землі Саар. Внутрішньотурецьким конфліктам "не місце" в Німеччині, вважає прем'єр-міністерка землі Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
У Німеччині значно зросла кількість виданих дозволів на засоби самооборони

У Німеччині значно зросла кількість виданих дозволів на засоби самооборони 25.11.2016

За словами міністра внутрішніх справ землі Саар Клауса Буйона, це свідчіть про те, що люди не почувають себе захищеними.
Замість вуглевидобування високі технології

Замість вуглевидобування високі технології 27.06.2012

Нова доба в німецькій федеральній землі Саар. У цьому традиційному шахтарському регіоні на заході Німеччини наприкінці червня закривають останню шахту. Регіон добре підготувався до такого кроку.
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