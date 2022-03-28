Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саар".
Саар - федеральна земля у Федеративній Республіці Німеччина. Столиця - місто Саарбрюкен. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри злет популярності німецьких соціал-демократів після того, як партію очолив Мартін Шульц, ХДС Анґели Меркель переміг на земельних виборах у Саарі. Утім, конкурентам, схоже, знову доведеться урядувати в землі разом.
Турецькі політики не зможуть виступати з агітацією на території німецької землі Саар. Внутрішньотурецьким конфліктам "не місце" в Німеччині, вважає прем'єр-міністерка землі Аннеґрет Крамп-Карренбауер.