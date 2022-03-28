Потенційні наступники Меркель: Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК

Анґела Меркель заявила, що залишає посаду голови партії ХДС. Цей пост може знову обійняти жінка: схожа на Меркель, але все ж інша. Портрет Аннеґрет Крамп-Карренбауер від DW.