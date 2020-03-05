Саакашвілі в уряді: між шансом і фарсом

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі може повернутися в українську політику. Він повідомив, що президент України Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем’єром із питань реформ в українському уряді. "У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем’єр-міністром Шмигалем, де ми детально обговорили всі питання, пов’язані з моєю можливою роботою в уряді", - написав Саакашвілі у Facebook 22 квітня. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента. "Президент Зеленський вважає, що у пана Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Офісу президента. У п’ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Верховна Рада може розглянути це призначення.

Зірковий час Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі поляризує. Багато хто в Україні називає його "харизматичною особистістю, "великим реформатором", а дехто навпаки "токсичним персонажем, який все перетворює на цирк".

Зірковим часом для Саакашвілі були роки з 2004 по 2013, коли внаслідок "Трояндової революції" у Грузії до влади прийшла молода команда реформаторів на чолі з ним. Саакашвілі двічі був президентом Грузії, в Україні і закордоном здобув славу успішного реформатора. Водночас, після закінчення свого другого президентства через кримінальне переслідування Міхеїл Саакашвілі довелося виїхати з Грузії. На батьківщині у "Міхо" досі багато вірних прибічників, які хвалять його реформи і боротьбу з корупцією. Натомість критики закидають йому авторитарні методи правління.

Реформи і конфлікти

Після Євромайдану Михеїл Саакашвілі перебрався в Україну. Спочатку він був радником тодішнього українського президента Петра Порошенка і вважався його другом. У 2015 році Порошенко надав Саакашвілі українське громадянство як особі, яка "становить державний інтерес". Тоді ж Петро Порошенко призначив його головою Одеської облдержадміністрації. На цій посаді Саакашвілі вдвічі скоротив апарат адміністрації і запустив в Одесі універсальний центр надання адміністративних послуг.

Під час своєї роботи в Одеській ОДА Саакашвілі увесь час нарікав, що йому заважають працювати і почав сваритися з усім керівництвом країни. Спочатку прем'єром Яценюком, потім керівником міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсеном Аваковим і врешті - з тодішнім президентом Порошенком. В результаті численних конфліктів Петро Порошенко позбавив Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. Державна прикордонна служба не пускала його на територію України, але попри це в вересні 2017 року він потрапив до країни без прикордонного контролю. Через це згодом Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба заявили, що за процедурою реадмісії Міхеїла Саакашвілі повернули до Польщі - країни, звідки він "прибув, порушуючи українське законодавство".

"Саакашвілі конфліктний. Його конфліктогенний потенціалу може завжди створювати дестабілізуючі виклики і ризики. Але у багатьох українців він асоціюється з реформами і реформаторством та значним управлінським досвідом", - відзначає політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук.

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Друге пришестя

Олещук припускає, що асоціювання з реформами, яке виникає в українців з прізвищем Саакашвілі і спонукало нинішнього українського президента Володимира Зеленського дати йому другий шанс. Ще на початку своєї каденції Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство і тепер готовий дати йому владу. "У Зеленського дуже коротка лава запасних. У нього зараз кадровий голод. Залучати нових управлінців без досвіду, як у випадку з Олексієм Гончаруком - це ризик. А ризикувати в умовах економічної кризи і карантину Зеленський вже не хоче", - припускає Олещук і наголошує, що нині для українського президента критично необхідно для збереження своїх рейтингів та рейтингів своєї політичної сили продемонструвати готовність виконувати обіцянки - втримати країну у кризу і робити болючі реформи.

Утім, фігура Саакашвілі і надалі викликає чимало скепсису. Аналітик фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина вважає, що Міхеїл Саакашвілі не здатен робити справжні реформи. "Саакашвіллі є доволі токсичною персоною, яка навряд чи може принести щось конструктивне. Свого часу у Грузії він був доволі успішним, але все змінюється. В Україні він показав себе некомандним гравцем і я не вірю, що він змінився і може генерувати зміни в Україні", - каже Сухарина. Він наголошує, що реформи не залежать від однієї людини, а є виключно командною роботою.

"Старший товариш-наставник"?

Експерти не виключають, що Міхеїл Саакашвілі може допомогти Зеленському налагодити комунікацію з суспільством, за що критикують команду нинішнього президента, однак навряд чи його реформи будуть втілені в життя. "Комунікації - це коник Саакашвілі розказувати довго і яскраво про те, які реформи проведемо вже зараз і надихати. Але далі залежатиме від того, чи матиме він свої політичні амбіції", - прогнозує Петро Олещук. На його думку, Саакашвілі спрацюється з Володимиром Зеленським, якщо буде для нього "старшим товаришем-наставником", а не політичним конкурентом.

Як пише видання "Дзеркало тижня, Міхеїл Саакашвілі заявив представникам української влади, що не має політичних амбіцій в Україні, а лише чекає наступного виборчого циклу в Грузії, аби повернутися в грузинську політику. На своїй сторінці у "Фейсбук" Саакашвілі написав, що готовий працювати з усіма патріотичними силами в українському парламенті та з іншими політичними силами в суспільстві, "для того щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами".

Раніше в інтерв’ю DW експрезидент Грузії оцінював політичну ситуацію в Україні, як "унікальну" й таку, яка дає шанс змінити країну. "Усі старі підходи і мій старий підхід - вони занадто старі, вони не спрацюють. Тому треба бути більш обережними, не бути під впливом стереотипів в українській політиці", - зазначив Міхеїл Саакашвілі після повернення в Україну.