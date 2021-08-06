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Ріо-де-Жанейро

Ріо-де-Жанейро – місто в Бразилії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ріо-де-Жанейро". Ріо-де-Жанейро є другим за величиною містом у Бразилії. Кількість населення Ріо-де-Жанейро перевищує 6,4 мільйона осіб. З 1822 до 1960 року Ріо-де-Жанейро було столицею Бразилії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому Олімпійські ігри у Токіо не стали провалом для України

Чому Олімпійські ігри у Токіо не стали провалом для України 06.08.2021

Попри песимістичні прогнози українські спортсмени здобули в Токіо більше медалей, ніж на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Нове покоління атлетів навчилось вигравати без допомоги держави.
Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео) 05.08.2021

На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.

Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021) 05.08.2021

Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.

Найкривавіша поліцейська операція в історії Ріо: щонайменше 25 загиблих

Найкривавіша поліцейська операція в історії Ріо: щонайменше 25 загиблих 07.05.2021

Під час спецоперації поліції в одній із фавел Ріо-де-Жанейро загинули щонайменше 25 людей, у тому числі один правоохоронець. Експерти критикують дії поліції.

Стадіони, парковки, ярмарки: де облаштовують мобільні госпіталі у світі (13.10.2020) 13.10.2020

Якщо для хворих на COVID-19 в Україні не вистачатиме ліжок у лікарнях, МОЗ розгортатиме мобільні госпіталі. Ідея не нова, адже пандемія коронавірусу кинула виклик медичним установам у цілому світі. Ось найоригінальніші польові госпіталі для пацієнтів з коронавірусом.
У Бразилії через пандемію COVID-19 перенесли карнавал у Ріо-де-Жанейро

У Бразилії через пандемію COVID-19 перенесли карнавал у Ріо-де-Жанейро 25.09.2020

Уперше за більш ніж 100 років влада перенесла на невизначений термін проведення традиційного карнавалу Ріо-де-Жанейро, заплановане на лютий 2021 року. Причина - пандемія COVID-19.
Число інфікованих коронавірусом у Бразилії перевищило мільйон осіб

Число інфікованих коронавірусом у Бразилії перевищило мільйон осіб 20.06.2020

Лише протягом останньої доби медики зафіксували в Бразилії понад 54,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Кількість жертв хвороби сягнула 49 тисяч.
Бубка заперечив заяву ексгубернатора Ріо щодо хабара

Бубка заперечив заяву ексгубернатора Ріо щодо хабара 05.07.2019

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відкинув обвинувачення в причетності до хабарництва під час вибору столиці Олімпійських ігор 2016 році, повідомили DW в комітеті.
Бубку звинуватили у хабарництві при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 року - ЗМІ

Бубку звинуватили у хабарництві при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 року - ЗМІ 05.07.2019

Ексгубернатор Ріо заявив, що для проведення в його місті Олімпіади підкупив дев'ять осіб, серед яких, за його словами, був також український спортсмен Сергій Бубка, повідомляють ЗМІ.
Суд у Бразилії вже вдруге відпустив екс-президента Темера з-під варти

Суд у Бразилії вже вдруге відпустив екс-президента Темера з-під варти 15.05.2019

Підозрюваного за звинуваченнями у корупції колишнього бразильського президента Мішела Тремера випустили з-за ґрат, натомість він мав здати свій паспорт.
У пошуках ідеальної столиці

У пошуках ідеальної столиці 03.05.2019

Транспортний хаос, щільне заселення, загрози стихійних лих - через це в Індонезії вирішили перенести столицю. Інші країни це уже здійснили.

Суд у Бразилії відпустив затриманого раніше екс-президента Мішела Темера

Суд у Бразилії відпустив затриманого раніше екс-президента Мішела Темера 25.03.2019

Колишнього президента Бразилії Мішела Темера, якого затримали через звинувачення в корупції, звільнили з-під варти за розпорядженням суду в Ріо-де-Жанейро.
Скандальний губернатор: у Ріо хочуть віддати злочинців на відстріл снайперам

Скандальний губернатор: у Ріо хочуть віддати злочинців на відстріл снайперам 16.11.2018

Новообраний губернатор бразильського Ріо-де-Жанейро Вілсон Вітцель хоче дати поліції штату карт-бланш на відстріл злочинців. Такі ідеї - в ключі політики обраного президента країни Жаіра Болсонару.
У Бразилії після пожежі в музеї врятували скелет давної людини Лузії

У Бразилії після пожежі в музеї врятували скелет давної людини "Лузії" 20.10.2018

Скелет "Лузії" вцілів під час великої пожежі, яка знищила Національний музеї Бразилії у Ріо-де-Жанейро. Він зберігся майже повністю.
Пожежа знищила Національний музей Бразилії у Ріо-де-Жанейро

Пожежа знищила Національний музей Бразилії у Ріо-де-Жанейро 03.09.2018

У масштабній пожежі згорів Національний музей Бразилії, вогонь, ймовірно, знищив до 20 мільйонів експонатів. Президент країни назвав подію "неоціненною втратою для Бразилії".

Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля 21.02.2018

Шкідливі викиди в повітря, вирубка лісів, забруднення води - якщо уважно придивитися до стану довкілля, з'ясовується, що йому завдано набагато більше шкоди, ніж очікувалося. Яскравим прикладом цьому слугують Олімпіади. 
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