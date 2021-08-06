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Ріо-де-Жанейро – місто в Бразилії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ріо-де-Жанейро". Ріо-де-Жанейро є другим за величиною містом у Бразилії. Кількість населення Ріо-де-Жанейро перевищує 6,4 мільйона осіб. З 1822 до 1960 року Ріо-де-Жанейро було столицею Бразилії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.
Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.
Якщо для хворих на COVID-19 в Україні не вистачатиме ліжок у лікарнях, МОЗ розгортатиме мобільні госпіталі. Ідея не нова, адже пандемія коронавірусу кинула виклик медичним установам у цілому світі. Ось найоригінальніші польові госпіталі для пацієнтів з коронавірусом.