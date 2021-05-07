Найкривавіша поліцейська операція в історії Ріо: щонайменше 25 загиблих

Щонайменше 25 юдей загинули під час проведеної у четвер, 6 травня, поліцейської спецоперації в одній із фавел бразильського міста Ріо-де-Жанейро. За кількістю жертв ця поліцейська операція стала найкривавішою в історії міста, кажуть у правозахисній групі Fogo Cruzado, яка збирає дані про насильство із застосуванням зброї у країні.

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Правоохоронці повідомили про одного загиблого поліцейського, а також про 24 вбитих "підозрюваних" в участі у бандах наркоторговців. Також під час запеклої перестрілки було поранено двох пасажирів метро, яке проходить поряд з фавелою Жакарезіньо, двох поліцейських підрозділу з боротьби з обігом наркотиків, ще один чоловік отримав поранення у себе в помешканні внаслідок рикошету, повідомляє інформагенція dpa.

Спецоперації у фавелах у часи пандемії

Експерти назвали цю спецоперацію поліції з найбільшою кількістю вбитих в історії Ріо-де-Жанейро "катастрофою". На думку соціолога Даніеля Хірати, обтяжливою обставиною є і той факт, що вона була погоджена керівництвом поліції. У липні минулого року Верховний суд країн ухвалив рішення про призупинення поліцейських спецоперацій у фавелах під час пандемії COVID-19. Такі операції дозволені лише "у виняткових випадках". Поліція Ріо запевнила, що дотримувалася усіх вимог, прописаних у рішенні суду.

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Боротьба поліції з бандами

Фавела Жакерезіньо на півночі бразильського мегаполісу вважається бастіоном банди Comando Vermelho ("Червона команда"), яка є найпотужнішою у місті. Спецоперація була спрямована проти наркоторговців, яких поліція підозрювала у рекрутуванні неповнолітніх до своїх лав.

У жодній країні світу внаслідок дій поліції не гине стільки людей, як у Бразилії. У 2019 році силовики в цій країні вбили під час виконання службових обов'язків 5804 людини, свідчать дані Бразильського форуму громадської безпеки та Університету Сан-Паулу. Для порівняння: у США того року поліцейські вбили 1098 людей, у Німеччині - 14. Утім, умови роботи бразильських правоохоронців складно порівняти з умовами європейських чи американських колег: нерідко при спробах арешту у фавелах, які контролюють банди, поліцейських зустрічають вогнем.