Найкривавіша поліцейська операція в історії Ріо: щонайменше 25 загиблих
Під час спецоперації поліції в одній із фавел Ріо-де-Жанейро загинули щонайменше 25 людей, у тому числі один правоохоронець. Експерти критикують дії поліції.
Правоохоронці під час спецоперації у фавелі Жакарезіньо в Ріо-де-Жанейро
Щонайменше 25 юдей загинули під час проведеної у четвер, 6 травня, поліцейської спецоперації в одній із фавел бразильського міста Ріо-де-Жанейро. За кількістю жертв ця поліцейська операція стала найкривавішою в історії міста, кажуть у правозахисній групі Fogo Cruzado, яка збирає дані про насильство із застосуванням зброї у країні.
Правоохоронці повідомили про одного загиблого поліцейського, а також про 24 вбитих "підозрюваних" в участі у бандах наркоторговців. Також під час запеклої перестрілки було поранено двох пасажирів метро, яке проходить поряд з фавелою Жакарезіньо, двох поліцейських підрозділу з боротьби з обігом наркотиків, ще один чоловік отримав поранення у себе в помешканні внаслідок рикошету, повідомляє інформагенція dpa.
Спецоперації у фавелах у часи пандемії
Експерти назвали цю спецоперацію поліції з найбільшою кількістю вбитих в історії Ріо-де-Жанейро "катастрофою". На думку соціолога Даніеля Хірати, обтяжливою обставиною є і той факт, що вона була погоджена керівництвом поліції. У липні минулого року Верховний суд країн ухвалив рішення про призупинення поліцейських спецоперацій у фавелах під час пандемії COVID-19. Такі операції дозволені лише "у виняткових випадках". Поліція Ріо запевнила, що дотримувалася усіх вимог, прописаних у рішенні суду.
Фавела Жакерезіньо на півночі бразильського мегаполісу вважається бастіоном банди Comando Vermelho ("Червона команда"), яка є найпотужнішою у місті. Спецоперація була спрямована проти наркоторговців, яких поліція підозрювала у рекрутуванні неповнолітніх до своїх лав.
У жодній країні світу внаслідок дій поліції не гине стільки людей, як у Бразилії. У 2019 році силовики в цій країні вбили під час виконання службових обов'язків 5804 людини, свідчать дані Бразильського форуму громадської безпеки та Університету Сан-Паулу. Для порівняння: у США того року поліцейські вбили 1098 людей, у Німеччині - 14. Утім, умови роботи бразильських правоохоронців складно порівняти з умовами європейських чи американських колег: нерідко при спробах арешту у фавелах, які контролюють банди, поліцейських зустрічають вогнем.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
2018: Олімпійські ігри в Пхьончхані
Олімпійські ігри - головна подія у світі спорту, до якої прикута увага уболівальників з усього світу. В останні роки за Олімпіадами уважно стежать не лише любителі спорту, але й екологи. За їхніми словами, підготовка до незабутніх спортивних видовищ завдає невиправної шкоди навколишньому середовищу.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Вирубка лісів під гірськолижні траси
Заради будівництва олімпійської гірськолижної траси в південнокорейському Чонсоні вирубали десятки тисяч дерев. Екологи забили на сполох: вік унікальних кам'яних берез складав понад 500 років, дерева слугували прихистком для рідкісних і таких, що перебувають під захистом, видів тварин. За іронією долі, у цьому районі навіть немає снігу - довелося використовувати штучний.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Якщо немає справжнього снігу
На зимових Олімпійських іграх без снігу не обійтися. Якщо його немає, схили вкривають штучним снігом із снігометів, як, наприклад, у Пхьончхані. Цей регіон розташований на одній широті з Сицилією, гори тут невисокі, зими холодні, але безсніжні. Ідеальним для гірських лиж Пхьончхан назвати не можна.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Сочі-2014: Один суцільний будмайданчик
За словами екологів, Олімпійські ігри в Сочі завдали більшої шкоди довкіллю, ніж будь-яка інша Олімпіада. Вирубка лісів, використання важкої техніки на території заповідників - весь регіон був перетворений не величезний будівельний майданчик. До обов'язків МОК входить захист навколишнього середовища, але в Сочі це нікого не цікавило, кажуть експерти.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Незаконне звалище
Під час будь-якого будівництва накопичується сміття. Довкола Сочі виросли цілі гори щебеню, який, за словами активістів, просто вивозили в кар'єри і колишні природні заповідники. Відходи від будівництва олімпійських об'єктів скидали навіть до водоохоронних зон, які є джерелами питної води для Сочі.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Ріо-де-Жанейро - 2016: забруднена вода
На літніх Олімпійських іграх у Бразилії спортсмени, які займаються водними видами спорту, побоювалися за своє здоров'я. Змагання з вітрильного спорту відбувалися у бухті Гуанабара, відмомій також як "вигрібна яма". Вода в бухті кишіла патогенними мікроорганізмами. Зараз, через півтора року після Олімпіади, тут мало що змінилося.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Пекін - 2008: хмара смогу
Результатом підготовки до літніх Олімпійських ігор у Пекіні стало жахливе забруднення повітря. В останні місяці перед початком Олімпіади головний стадіон міста тонув у густому мареві. Через смог неможливо було розгледіти верхні поверхи пекінських хмарочосів. Лікарі попереджали спортсменів про проблеми дихальних шляхів.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля
Токіо - 2020: зміни на краще?
Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Японії. У 2017 році була проведена перевірка якості води в затоці Одайба, де проходитимуть змагання з плавання і тріатлону. Дослідження виявили надзвичайно високу концентрацію бактерій. Організатори Олімпіади в Токіо вважають, що забруднюючі речовини потрапили у воду через велику кількість атмосферних опадів.