РФ підпише з Україною контракт на транзит газу за правилами ЄС - Путін

Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо вона до кінця року імплементує європейське законодавство, заявив президент РФ Володимир Путін.
Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо українська влада до кінця 2019 року імплементує європейське законодавство, заявив президент Росії Володимир Путін під час "Російського енергетичного тижня" в середу, 2 жовтня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".
Якщо ні, що за словами Путіна, "цілком ймовірно", Росія готова продовжити чинний контракт на прокачування газу. Водночас президент РФ наголосив, що прокачування газу через Україну має бути економічно доцільним.
Путін: Якщо Данія відмовить, РФ прокладе інший маршрут для "Північного потоку-2"
Також Путін запевнив, що Росія знайде інші маршрути прокладання газопроводу "Північний потік-2", якщо Данія відмовить у наданні дозволу на проходження його в своїх водах.
За його словами, Данія піддається сильному тиску з боку США і тому не надає даного дозволу. "Якщо дозволу не буде, то це буде дорожче і трошки нас відсуне. Але проект буде реалізований", - цитує Путіна агентство "Інтерфакс".
Нагадаємо, що газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен пройти від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Будівництво газопроводу "Північний потік-2" наразі активно триває. Проти нього, зокрема, виступають США та Україна.
Україна, Євросоюз і Росія домовилися, що майбутній газовий контракт між Україною та Росією буде засновуватися на законодавстві ЄС. Росія готова бронювати потужності української газотранспортної системи. (19.09.2019)