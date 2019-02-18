 РФ підпише з Україною контракт на транзит газу за правилами ЄС - Путін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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РФ підпише з Україною контракт на транзит газу за правилами ЄС - Путін

Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо вона до кінця року імплементує європейське законодавство, заявив президент РФ Володимир Путін.

Володимир Путін

Володимир Путін (фото з архіву)

Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо українська влада до кінця 2019 року імплементує європейське законодавство, заявив президент Росії Володимир Путін під час "Російського енергетичного тижня" в середу, 2 жовтня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Якщо ні, що за словами Путіна, "цілком ймовірно", Росія готова продовжити чинний контракт на прокачування газу. Водночас президент РФ наголосив, що прокачування газу через Україну має бути економічно доцільним.

Путін: Якщо Данія відмовить, РФ прокладе інший маршрут для "Північного потоку-2"

Також Путін запевнив, що Росія знайде інші маршрути прокладання газопроводу "Північний потік-2", якщо Данія відмовить у наданні дозволу на проходження його в своїх водах.

За його словами, Данія піддається сильному тиску з боку США і тому не надає даного дозволу. "Якщо дозволу не буде, то це буде дорожче і трошки нас відсуне. Але проект буде реалізований", - цитує Путіна агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, що газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен пройти від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Будівництво газопроводу "Північний потік-2" наразі активно триває. Проти нього, зокрема, виступають США та Україна. 

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