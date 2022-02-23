Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Руслан (літак)

Літак Ан-124 "Руслан" – найбільший у світі серійний вантажний літак.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан". Ан-124 "Руслан" було розроблено наприкінці 1970-х років АНТК імені О.К. Антонова в Києві як великий транспортний літак для збройних сил. Нині "Руслани" використовують передусім для чартерних перельотів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада збільшила видатки на оборону у держбюджеті

Верховна Рада збільшила видатки на оборону у держбюджеті 23.02.2022

Народні депутати внесли зміни до державного бюджету 2022 року, збільшивши доходну та видаткову частину бюджету на 26,5 мільярдів гривень. 23 мільярди з них підуть на оборону.

У Верховній Раді на COVID-19 хворіють більше 100 людей

У Верховній Раді на COVID-19 хворіють більше 100 людей 31.01.2022

У 28 народних депутатів і 78 працівників апарату виявили коронавірус. Через спалах інфекції парламентарі скасували пленарні засідання. Спікер Руслан Стефанчук хоче впровадити дистанційне голосування.
Головний санітарний лікар Івано-Франківщини: СOVID-19 помолодшав

Головний санітарний лікар Івано-Франківщини: СOVID-19 помолодшав 21.01.2022

Хворих на COVID-19 може бути значно більше, адже люди плутають симптоми омікрон-варіанта коронавірусу та грипу, вважає головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук. Інтерв'ю DW.
У колонії ДНР убили засудженого за шпигунство українця - Денісова

У колонії "ДНР" убили засудженого за шпигунство українця - Денісова 12.11.2021

37-річний Руслан Макарець відбував 13-річний термін покарання у Макіївській колонії. Його засудили за шпигунство на користь українських спецслужб. На Донбасі загалом перебуває понад 300 полонених українців.
Двоє українських десантників загинули на Донбасі 12 листопада

Двоє українських десантників загинули на Донбасі 12 листопада 12.11.2021

Військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. Загиблі - підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв, повідомили у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.
Непристойний жест Лероса Зеленському: Слуга народу просить дати оцінку

Непристойний жест Лероса Зеленському: "Слуга народу" просить дати оцінку 04.11.2021

Під час виступу у Верховній Раді нардеп Гео Лерос назвав президента "головним зрадником України" і показав йому непристойний жест.

Реєстр вестиме РНБО: Рада усунула колізії у законі про олігархів

Реєстр вестиме РНБО: Рада усунула колізії у законі про олігархів 03.11.2021

Верховна Рада України узгодила суперечливі позиції у президентському законі про деолігархізацію. Вести реєстр олігархів буде РНБО, а підписати закон повинен новообраний спікер Руслан Стефанчук.
Чого очікувати від Руслана Стефанчука на посаді голови Верховної Ради

Чого очікувати від Руслана Стефанчука на посаді голови Верховної Ради 08.10.2021

Верховна Рада обрала новим спікером Руслана Стефанчука від "Слуги народу". Експерти застерігають, що таке призначення може дозволити президенту Зеленському сконцентрувати ще більше влади у своїх руках.
Разумков не виключив створення власної політичної партії

Разумков не виключив створення власної політичної партії 08.10.2021

Колишній голова Верховної Ради зазначив, що до його ймовірної майбутньої політсили можуть долучитись не лише члени фракції "Слуга народу".
Руслана Стефанчука обрали новим головою Верховної Ради

Руслана Стефанчука обрали новим головою Верховної Ради 08.10.2021

Новим головою Верховної Ради України обрано першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука. За це рішення проголосував 261 народний депутат.

Обрання нового голови Верховної Ради перенесено

Обрання нового голови Верховної Ради перенесено 07.10.2021

Народні депутати України продовжать обговорення кандидатур на посаду спікера Ради 8 жовтня. Засідання у четвер, на якому з посади голови ВР відкликали Дмитра Разумкова, оголосили закритим.
Українська омбудсменка нагадала, що вакцинація є добровільною

Українська омбудсменка нагадала, що вакцинація є добровільною 04.09.2021

Омбудсменка Людмила Денісова відреагувала на погрози звільнення через відсутність вакцинації з боку мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа.
Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим

Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим 31.08.2021

Мер Івано-Франківська попередив, що співробітників виконавчого комітету міськради, які не вакцинуватимуться від коронавірусу, чекає депреміювання і скорочення.
Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міністерстві оборони

Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міністерстві оборони 29.07.2021

За два дні Володимир Зеленський замінив вище керівництво Збройних сил України. Експерти налаштовані стримано оптимістично і кажуть про шанс на оновлення для української армії.
Руслан Хомчак іде з посади головнокомандувача Збройних сил України

Руслан Хомчак іде з посади головнокомандувача Збройних сил України 27.07.2021

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади - він стане першим заступником секретаря РНБО. ЗСУ очолить командувач військ оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.
Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ прокоментували скандал із підборами

Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ прокоментували скандал із підборами 02.07.2021

Андрій Таран запропонував вважати взуття на підборах експериментом. Руслан Хомчак стверджує, що курсантки не проти марширувати в туфлях під час параду Хрещатиком у День незалежності України.
Інші статті