Руслан (літак)

Літак Ан-124 "Руслан" – найбільший у світі серійний вантажний літак.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан". Ан-124 "Руслан" було розроблено наприкінці 1970-х років АНТК імені О.К. Антонова в Києві як великий транспортний літак для збройних сил. Нині "Руслани" використовують передусім для чартерних перельотів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.