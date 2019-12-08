Росія і Білорусь не домовилися щодо нафти, газу й податків

Росія і Білорусь поки не погодили низку спірних питань у рамках програми економічної інтеграції двох держав. Після проведення у п'ятницю, 20 грудня, в Санкт-Петербурзі чергового раунду переговорів щодо інтеграційного плану між президентами Росії й Білорусі Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком залишилися невирішені моменти.

Йдеться про "три блоки питань" - в нафтовій, газовій та податковій сферах, - що "блокують фінальні домовленості", заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін, цитує агенція новин "Інтерфакс". Водночас він зазначив, що повністю узгоджені питання в сфері сільського господарства, зв'язку, митниці та регулювання алкогольного ринку.

Незадовго до зустрічі лідерів двох держав стало відомо про узгодження схеми компенсацій для білоруських нафтопереробних заводів. Росія в 2019 році почала податковий маневр, що полягає в поступовому зведенні до нуля експортних мит на нафту. Білоруська сторона оцінила свої втрати від нього в 2019-2024 роках приблизно в 11 мільярдів доларів США.

Переговори Путіна і Лукашенка розпочалися в грудні 2018 року. У вересні 2019 року прем'єр-міністри двох країн парафували програму економічної інтеграції. 7 грудня глави обох держав провели зустріч в Сочі, однак угоди про поглиблення інтеграції не підписали.

Попередній текст домовленостей не представлений офіційно. За інформацією низки ЗМІ, мова йде про тіснішу економічну інтеграцію, включно зі створенням єдиного податкового та цивільного кодексів. Передбачається також часткове об'єднання систем банківського нагляду, введення єдиного зовнішньоторговельного режиму, єдиних правил в митній і енергетичній сферах.

Як повідомлялося, оголошений курс на інтеграцію Білорусі та Росії спричинив протести в Мінську.