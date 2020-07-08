Росія та Китай посилюють підривну діяльність у ФРН - доповідь

Федеральне відомство з охорони конституції фіксує посилення підривної діяльності з боку Росії та Китаю в Німеччині.
Федеральне відомство з охорони конституції попереджає про небезпеку дедалі активнішої підривної діяльності Росі та Китаю у ФРН. У кризові часи посилюються кібератаки та дезіформаційні кампанії, які мають на меті дестабілізувати вільне суспільство, йдеться в оприлюдненій у четвер, 9 липня, доповіді відомства.
У документі також повідомляється про різке збільшення злочинів, які здійснюють у Німеччині праві та ліві екстремісти. За даними спецслужби, у 2019 в країні нарахували 22 300 злочинів з правоекстремістським підґрунтям (майже на 10 відсотків більне, ніж торік) та 6400 - з лівоекстремістським (на 40 відсотків більше). Водночас кількість насильницьких злочинів скоротилася - на 15 відсотків у випадку з ультраправими та на 10 відсотків - у випадку з ліворадикалами.
Значну загрозу і надалі становлять ісламські екстремісти, вважають у відомстві. Хоч в останні три роки в Німеччині ісламістами не було здійснено жодного теракту, салафіти й надалі посилюють свій вплив у країні, йдеться в доповіді.
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