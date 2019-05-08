 Канцлерка Німеччини закинула Росії хакерські атаки на Бундестаг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2020

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Новини

Канцлерка Німеччини закинула Росії хакерські атаки на Бундестаг

У Німеччини є "серйозні докази" причетності російських хакерів до кібератаки на Бундестаг, заявила Анґела Меркель. У 2015 році була викрадена частина листування з депутатського офісу канцлерки.

Анґела Меркель, Бундестаг

Анґела Меркель відповідає в Бундестазі на запитання депутатів

Берлін має "серйозні докази" причетності російських хакерів до кібератаки на Бундестаг у 2015-му році. Про це канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) повідомила в середу, 13 травня, у відповідь на запитання депутатів Бундестагу. Німеччина залишає за собою право вжити "заходів, у тому числі щодо Росії", у відповідь на такі "обурливі" дії, зазначила Меркель.

За словами канцлерки, російська сторона застосовує стратегію "гібридної війни", частиною якої є "дезорієнтація" і "перекручування фактів". Це необхідно брати до уваги, додала Меркель. За її словами, вона і надалі намагатиметься зберегти добрі стосунки з Росією, тому вважає за необхідне докладати дипломатичних зусиль. Однак, за словами Меркель, такі інциденти заважають "довірливій співпраці".

  

Хакери можуть бути пов'язані з Головним управлінням генштабу ЗС Росії

Унаслідок кібератаки на внутрішні мережі Бундестагу у 2015 році було викрадено кілька гігабайт даних, у тому числі велика кількість електронних листів із депутатського офісу канцлерки. Комп'ютерну систему Бундестагу довелося відключити на кілька днів із метою безпеки. Експерти Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) і Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) частково реконструювали тодішні події й дійшли висновку, що до викрадення листування можуть бути причетні хакери, пов'язані з Головним управлінням генштабу збройних сил Росії (колишнім ГРУ).

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На початку травня стало відомо, що прокуратура Німеччини видала ордер на арешт російського хакера Дмитра Бадіна, якого німецькі правоохоронці підозрюють в атаці на Бундестаг. Його також розшукує Федеральне бюро розслідувань США як учасника угрупування, підозрюваного у втручанні в вибори президента.

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