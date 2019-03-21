 Росія постачатиме газ до Угорщини в обхід України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

Росія постачатиме газ до Угорщини в обхід України

Будапешт закуповуватиме частину російського природного газу через Австрію. Глава МЗС Угорщини та голова правління "Газпрому" досягли відповідних домовленостей.

газ

Угорщина в 2020 році отримуватиме російський газ, навіть якщо Москва і Київ не укладуть до кінця поточного року угоду про транзитні поставки палива до ЄС. Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив за підсумками переговорів з головою правління російської корпорації "Газпром" Олексієм Міллером. Заяву міністра оприлюднила у четвер, 21 березня, прес-служба МЗС Угорщини.

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"Питання енергобезпеки має також геополітичну складову з огляду на те, що термін дії транзитної угоди між Росією і Україною закінчується наприкінці цього року, а новий контракт поки не підписаний. Це означає, що легко може виникнути ситуація, за якої Росія більше не постачатиме газ в Європу через Україну ", - вважає Петер Сіярто.

"Ми повинні підготуватися до цього, оскільки завжди повинні брати до уваги найгірший сценарій при плануванні заходів безпеки енергопостачання країни", - додав міністр. Він пояснив, що Будапешт зможе закуповувати частину природного газу через Австрію. Глава зовнішньополітичного відомства Угорщини уточнив, що сховища його країни в змозі прийняти 6,3 мільярда кубічних метрів газу.

За словами міністра, в довгостроковій перспективі Будапешт розраховує на потужності "Турецького потоку", який "Газпром" будує спільно з Болгарією і Сербією.

У російській корпорації, своєю чергою, що з 1 січня до 20 березня "Газпром", за попередніми даними, поставив до Угорщини 1,3 мільярда кубометрів газу - на 12,1 відсотка більше ніж за аналогічний період 2018 року.

Будівництво завершать до кінця 2019 року

Будівництво "Турецького потоку", за яким планується доставляти газ з Анапи на турецьке узбережжя, "Газпром" почав у травні 2017 року. Прокладання морської ділянки дном Чорного моря буде завершене 19 листопада цього року, за нею піде будівництво сухопутної частини.

Першою ниткою газопроводу російський газ надходитиме на захід Туреччини, а другою - транзитом через турецьку територію може піти в країни Південної і Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки газопроводу, згідно з розрахунками, складе 15,75 мільярда кубометрів газу на рік. Очікується, що проект буде реалізований до кінця 2019 року.

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"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)  

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