Росія погрожує Фінляндії та Швеції негативними наслідками у разі вступу в НАТО

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За словами Захарової, у разі вступу Швеція і Фінляндія перетворяться на новий рубіж протистояння НАТО з Росією, а "негативні наслідки для миру та стабільності на Півночі Європи очевидні".
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО призведе до негативних наслідків для миру на півночі Європи та архітектури безпеки континенту, заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова у п'ятницю, 15 квітня.
"Навіщо нашим фінляндським та шведським сусідам по Балтійському регіону перетворюватися на новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією - не зрозуміло. Негативні наслідки для миру та стабільності на півночі Європи очевидні", - йдеться у коментарі Захарової, опублікованому на сайті російського зовнішньополітичного відомства.
На її думку, членство країн в Альянсі не здатне зміцнити їхню національну безпеку. Як стверджує Захарова, держави "автоматично опиняться на натовській "передовій" та у такий спосіб нібито відмовляться "від частини суверенітету при виробленні рішень у сфері оборони та й у зовнішній політиці". Натомість військове неприєднання гарантувало Фінляндії та Швеції надійний рівень безпеки, було основою для налагодження взаємовигідного партнерства з Росією, зазначила Захарова.
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Водночас представниця МЗС РФ визнала, що "вибір - за владою Швеції та Фінляндії". "Але вони мають розуміти і наслідки такого кроку для наших двосторонніх відносин і загалом європейської архітектури безпеки, яка зараз перебуває у кризовому стані", - додала Захарова.
Напередодні британська газета The Times з посиланням на неназваних американських чиновників повідомляла, що Фінляндія та Швеція можуть вступити до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вже цього літа. Очікується, що Фінляндія на тлі російського збройного вторгнення в Україну може подати заявку на членство в НАТО вже у червні, а Швеція незабаром після цього.
Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки цієї ідеї серед населення держав. На тлі війни РФ проти України, все більше фінів вбачають у Росії загрозу для своєї країни. У квітні 84 відсотки опитаних висловили таку думку у порівнянні з 59 відсотками, які бачили загрозу в РФ минулого року.