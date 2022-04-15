Росія погрожує Фінляндії та Швеції негативними наслідками у разі вступу в НАТО

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО призведе до негативних наслідків для миру на півночі Європи та архітектури безпеки континенту, заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова у п'ятницю, 15 квітня.

"Навіщо нашим фінляндським та шведським сусідам по Балтійському регіону перетворюватися на новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією - не зрозуміло. Негативні наслідки для миру та стабільності на півночі Європи очевидні", - йдеться у коментарі Захарової, опублікованому на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

На її думку, членство країн в Альянсі не здатне зміцнити їхню національну безпеку. Як стверджує Захарова, держави "автоматично опиняться на натовській "передовій" та у такий спосіб нібито відмовляться "від частини суверенітету при виробленні рішень у сфері оборони та й у зовнішній політиці". Натомість військове неприєднання гарантувало Фінляндії та Швеції надійний рівень безпеки, було основою для налагодження взаємовигідного партнерства з Росією, зазначила Захарова.

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Водночас представниця МЗС РФ визнала, що "вибір - за владою Швеції та Фінляндії". "Але вони мають розуміти і наслідки такого кроку для наших двосторонніх відносин і загалом європейської архітектури безпеки, яка зараз перебуває у кризовому стані", - додала Захарова.

Розширення НАТО може статися вже влітку

Напередодні британська газета The Times з посиланням на неназваних американських чиновників повідомляла, що Фінляндія та Швеція можуть вступити до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вже цього літа. Очікується, що Фінляндія на тлі російського збройного вторгнення в Україну може подати заявку на членство в НАТО вже у червні, а Швеція незабаром після цього.

Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки цієї ідеї серед населення держав. На тлі війни РФ проти України, все більше фінів вбачають у Росії загрозу для своєї країни. У квітні 84 відсотки опитаних висловили таку думку у порівнянні з 59 відсотками, які бачили загрозу в РФ минулого року.