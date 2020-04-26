Росія обійшла Китай за кількістю випадків зараження коронавірусом

За останню добу у Росії зафіксували майже 6,2 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином, загальна кількість випадків зараження в країні зросла до 87147, а жертвами COVID-19 стали вже 794 людини, повідомив у понеділок, 27 квітня, оперативний штаб РФ із боротьби з коронавірусом на своєму сайті.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 6198 у 84 регіонах", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, за останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у Китаї виявили 83912 випадків зараження.

Всього в Росії від COVID-19 померли 794 людини, одужали - 7346.

За даними Росспоживнагляду, в Росії провели вже понад три мільйони тестів на коронавірус нового типу. Це є досить високим показником. За даними онлайн-ресурсу Worldometer, кількість тестів на мільйон жителів у Росії становить понад 20 тисяч. Для порівняння: у США - понад 16 тисяч, Німеччині - близько 25 тисяч, в Україні - трохи більше 2 тисяч.

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