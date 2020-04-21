Берлін підтвердив наміри Китаю вплинути на співробітників міністерств ФРН

За інформацією німецького видання Welt am Sonntag, уряду ФРН відомо про спроби китайських дипломатів таємно зв'язатися з посадовими особами та співробітниками федеральних міністерств з метою отримання від німецької сторони "позитивні висловлювання" про результати боротьби Китаю з коронавірусом SARS-CoV-2. Такі дані видання публікує у неділю, 26 квітня, з посиланням на відповідь влади на запит депутатки Бундестагу від партії "Союз-90/Зелені" Маргарете Баузе (Margarete Bause).

В уряді в Берліні наголосили, що відповідні заклики проігнорували, а "прозорість відіграє провідну роль в успіху боротьби з пандемією". Про такий підхід "чітко" повідомили Пекіну. Водночас в уряді додали, що Німеччина і КНР "тісно контактують щодо багатьох тем" в рамках великого стратегічного партнерства, включаючи регулярний обмін інформацією з китайськими дипломатами.

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Раніше у Європейській службі зовнішніх справ (EEAS) заявили, що коронавірусна криза використовується Росією і Китаєм у пропагандистських цілях. Про це йшлось удоповіді EEAS, опублікованій 24 квітня. Експерти звернули увагу на ризики для безпеки і здоров'я людей, а також для кризової комунікації через поширення неправдивої інформації, і наголосили, що інформація, поширювана з Росії та Китаю щодо вірусу SARS-CoV-2, часто базується на теоріях заговору або дезінформації. Зокрема, метою таких повідомлень є применшення значення офіційної реакції ЄС на поширення пандемії COVID-19, а також заплутування адресатів інформації у тому, звідки походить коронавірус та який вплив має на суспільство.

Як повідомлялось, 26 квітня представник Державного комітету КНР з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що у місті Ухань, звідки почалася епідемія коронавірусної інфекції у лікарнях не залишилося пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Як відомо, з у цьому місті загалом було зафіксовано 46452 випадки зараження, що становить 56 відсотків від усієї кількості в Китаї, з летальними наслідками - 3869 людей, тобто 84 відсотки усіх летальних випадків при інфікуванні коронавірусом у країні.