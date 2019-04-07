Росія заблокувала заяву Ради Безпеки ООН щодо Лівії

Росія заблокувала заяву Ради Безпеки ООН із закликом до всіх збройних формувань, що виступають на стороні "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара, припинити наступ на Триполі. Голосування щодо ухвалення проекту заяви відбулося в неділю, 7 квітня, повідомляє інформаційна агенція AFP.

За даними неназваних джерел агенції в дипломатичних колах, Москва наполягала на тому, щоб заклик припинити бойові дії, який містив запропонований Великобританією проект документа, поширити на всіх учасників конфлікту в Лівії. Натомість внесений британцями текст заяви закликав решту сторін конфлікту лише до деескалації. Відповідні зміни до формулювання документа, на яких наполягали росіяни, не підтримали США.

У ніч на 6 квітня за підсумками закритого засідання Радбез ООН виступив із заявою для преси, в якій вимагав від ЛНА припинення бойових дій. Згодом Великобританія запропонувала 15 країнам-членам Радбезу ООН більш формальний текст документа.

Загострення бойових дій

Тим часом сутички між вірними генералові Хафтару загонами та силами визнаного ООН уряду загострилися. Увечері 7 квітня речник ЛНА повідомив про перші авіаудари сил Хафтара по передмістю Триполі.

Своєю чергою, військові уряду національної єдності Лівії почали контрнаступ у відповідь на атаку ЛНА на Триполі. Під час операції "Вулкан гніву" всі міста повинні бути "звільнені від незаконних бойовиків", заявив у Триполі представник уряду Мохаммед Гнуну.

Водночас, за даними лівійського уряду, внаслідок наступу ЛНА та спричинених цим бойових зіткнень загинули вже 32 людини. Серед жертв протистояння є також і цивільні. Ще 50 осіб дістали різноманітні поранення, зазначив речник визнаного ООН лівійського уряду. Представники ЛНА повідомляли натомість про загибель 14 своїх бойовиків.

Днем раніше про загибель одного зі своїх співробітників повідомив Лівійський Червоний Півмісяць.

Вашингтон вимагає від Хафтара зупинити наступ на Триполі

На тлі подальшої ескалації конфлікту негайного припинення наступу ЛНА на Триполі зажадав Вашингтон. Про це 7 квітня заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Ця одностороння військова акція проти Триполі загрожує мирним жителям і руйнує надію на краще майбутнє для всіх лівійців", - наголосив керівник Держдепу США, якого цитує агенція новин dpa. На думку Помпео, для конфлікту в Лівії немає "військового вирішення". Він також запевнив, що Вашингтон разом зі своїми партнерами й надалі наполягатиме на поверненні до "політичних переговорів" задля вирішення протистояння.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість, на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які силами ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. Його підтримує також і Росія. 4 квітня Хафтар оголосив про початок наступу на Триполі.