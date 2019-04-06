Росіянку Марію Бутіну засудили у США до 18 місяців в'язниці

Суд у Сполучених Штатах Америки у п'ятницю, 26 квітня, засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців ув'язнення, визнавши її винною в незареєстрованій агентурній діяльності у США на користь Росії. Згідно з рішенням суду у Вашингтоні, близько дев'яти місяців, які Бутіна провела під арештом в очікуванні вироку суду, буде зараховано їй до терміну відбування покарання.

Перед оголошенням вироку Бутіна звернулася до суду з проханням проявити до неї поблажливість. "Я прошу про помилування. Дайте мені шанс повернутися додому і почати нове життя", - заявила вона. Бутіна на засіданні заявила, що якби вона знала, що для її діяльності їй потрібно зареєструватися іноземним агентом, вона б зробила це без зволікання. Однак суддя визнала, що дії Бутіної не могли стати результатом простого непорозуміння. Тому суд постановив повністю задовольнити клопотання американської прокуратури, яка вимагала для Бутіної 18-місячного ув'язнення.

У грудні Бутіна визнала свою провину у здійсненні незареєстрованої агентурної діяльності у США на користь Росії.

Згідно рішення суду, після закінчення тюремного терміну її депортують зі Сполучених Штатів. При цьому ще протягом 10 років вона не зможе отримати дозвіл на в'їзд до країни.

Хто така Марія Бутіна?

Колишня помічниця російського сенатора Олександра Торшина, засновниця громадського руху "Право на зброю" Марія Бутіна в'їхала у США за студентською візою, оскільки вчилася в Американському університеті у Вашингтоні до весни 2018 року. Бутіна була заарештована 15 липня 2018 року. Мін'юст США пред'явив 29-річній громадянці РФ обвинувачення у "злочинній змові" для роботи в США "в якості іноземного агента без повідомлення про це генпрокурора".

За версією слідства, Бутіна щонайменше з 2015 року займалася в США "конспіративною діяльністю" на користь Росії, діяла як агент російського чиновника і "використовувала особисті зв'язки з американцем, що має вплив на політику США".