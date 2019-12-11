 Росіяни менше довіряють Путіну, але стабільно схвалюють його діяльність - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Росіяни менше довіряють Путіну, але стабільно схвалюють його діяльність - опитування

У січні 2020 року президенту Путіну довіряли 35 відсотків жителів РФ, повідомив "Левада-центр". Ще у листопаді 2017-го таких було 59 відсотків. Водночас показник схвалення діяльності Путіна тримається на одному рівні.

Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін

У січні президенту Росії Володимиру Путіну довіряли 35 відсотків росіян, повідомив у середу, 12 лютого, Аналітичний центр Юрія Левади. Це майже вдвічі менше, ніж в листопаді 2017 року, коли цей показник становив 59 відсотків. При цьому в вересні 2019 року Путіну довіряв 31 відсоток опитаних.

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 За словами директора "Левада-центру" Льва Гудкова, на рейтинг довіри до Путіна мало впливають його виступи, і стійка тенденція до зниження рейтингу простежується вже давно. На думку Гудкова, падіння довіри пояснюється роздратованістю та втомою росіян від Путіна. Також "зростає незадоволення станом економіки, неможливість нормально заробляти", відзначив соціолог.

Водночас показник схвалення діяльності Путіна останнім часом тримається на одному рівні в 67-70 відсотків. Гудков пояснює, що цей показник ґрунтується передусім на пітримці росіянами зовнішньої політики президента та його риториці "батьківської турботи", тоді як рівень довіри пов'язаний скоріше з оцінкою політики в соціальній сфері.

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