Росіяни менше довіряють Путіну, але стабільно схвалюють його діяльність - опитування

У січні президенту Росії Володимиру Путіну довіряли 35 відсотків росіян, повідомив у середу, 12 лютого, Аналітичний центр Юрія Левади. Це майже вдвічі менше, ніж в листопаді 2017 року, коли цей показник становив 59 відсотків. При цьому в вересні 2019 року Путіну довіряв 31 відсоток опитаних.

За словами директора "Левада-центру" Льва Гудкова, на рейтинг довіри до Путіна мало впливають його виступи, і стійка тенденція до зниження рейтингу простежується вже давно. На думку Гудкова, падіння довіри пояснюється роздратованістю та втомою росіян від Путіна. Також "зростає незадоволення станом економіки, неможливість нормально заробляти", відзначив соціолог.

Водночас показник схвалення діяльності Путіна останнім часом тримається на одному рівні в 67-70 відсотків. Гудков пояснює, що цей показник ґрунтується передусім на пітримці росіянами зовнішньої політики президента та його риториці "батьківської турботи", тоді як рівень довіри пов'язаний скоріше з оцінкою політики в соціальній сфері.