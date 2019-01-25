 Російські найманці прилетіли до Венесуели захищати Мадуро - Reuters | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

Російські найманці прилетіли до Венесуели захищати Мадуро - Reuters

За даними агенції Reuters, до Венесуели нещодавно прибули російські найманці з метою забезпечити безпеку Ніколаса Мадуро. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Ніколаса Мадуро мають захистити російські найманці - Reuters

Ніколаса Мадуро мають захистити російські найманці - Reuters

Протягом останніх кількох днів до Венесуели було відправлено невизначену кількість найманців російської "Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера". Метою найманців компанії, яку пов'язують з Кремлем, є забезпечення безпеки президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомляє у п'ятницю, 25 січня, агенція Reuters з посиланням на кілька джерел, близьких до "групи Вагнера" і обізнаних із ситуацією.

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Чи відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвячене кризі у Венесуелі, поки незрозуміло. Запропонованій Вашингтоном ініціативі опираються Москва та Пекін. (25.01.2019)

Опозиціонер Гуайдо оголосив себе президентом Венесуели. Чим закінчиться ризикована пригода, ніхто не знає, попереджає Ута Тоферн. (25.01.2019)

Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі і тепер у Сирії. DW зібрала відомості про цю ПВК. (15.02.2018)

Одне з анонімних джерел Reuters, яке є близьким до "групи Вагнера", повідомило, що перші найманці з РФ прибули до Венесуели ще перед президентськими виборами, які відбулися у травні минулого року. А ще одна група прибула "нещодавно", повідомило джерело, додавши, що її прибуття до країни було "безпосередньо пов'язане" із захистом Мадуро. При цьому найманці прибули до Венесуели не напряму з РФ, а з інших країн, де вони виконували інші завдання. Reuters також наводить відомості, доступні у відкритих джерелах, про те, що протягом останніх кількох тижнів на території Венесуели або у сусідніх країнах приземлилася ціла низка російських урядових літаків. Утім даних, що ці рейси мають стосунок до перевезення найманців, немає.

Агенція намагалася отримати підтвердження цієї інформації в міністерстві оборони РФ та в уряді Венесуели, проте її запити залишилися без відповіді. А Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна, заявив, що "ми не маємо такої інформації".

"Приватна військова компанія Вагнера" або "група Вагнера" - неофіційна військова організація, яка не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території. Існування "ПВК Вагнера" офіційні особи в Росії заперечують. Кремль лише визнає, що в приватному порядку росіяни можуть брати участь в бойових діях за кордоном. За даними українських спецслужб, найманці "ПВК Вагнера" брали участь у бойових діях на Донбасі, також є відомості про їхню участь у війні у Сирії.

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Лідером Венесуели його вже визнала низка країн, зокрема і США. Утім, Ніколас Мадуро, переобраний президентом Венесуели торік, не збирається добровільно відмовлятися від влади. Тим часом в країні тривають масштабні акції протесту опозиції, під час яких лише протягом останнього тижня загинули десятки людей.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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