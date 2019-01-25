Російські найманці прилетіли до Венесуели захищати Мадуро - Reuters

Протягом останніх кількох днів до Венесуели було відправлено невизначену кількість найманців російської "Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера". Метою найманців компанії, яку пов'язують з Кремлем, є забезпечення безпеки президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомляє у п'ятницю, 25 січня, агенція Reuters з посиланням на кілька джерел, близьких до "групи Вагнера" і обізнаних із ситуацією.

Одне з анонімних джерел Reuters, яке є близьким до "групи Вагнера", повідомило, що перші найманці з РФ прибули до Венесуели ще перед президентськими виборами, які відбулися у травні минулого року. А ще одна група прибула "нещодавно", повідомило джерело, додавши, що її прибуття до країни було "безпосередньо пов'язане" із захистом Мадуро. При цьому найманці прибули до Венесуели не напряму з РФ, а з інших країн, де вони виконували інші завдання. Reuters також наводить відомості, доступні у відкритих джерелах, про те, що протягом останніх кількох тижнів на території Венесуели або у сусідніх країнах приземлилася ціла низка російських урядових літаків. Утім даних, що ці рейси мають стосунок до перевезення найманців, немає.

Агенція намагалася отримати підтвердження цієї інформації в міністерстві оборони РФ та в уряді Венесуели, проте її запити залишилися без відповіді. А Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна, заявив, що "ми не маємо такої інформації".

"Приватна військова компанія Вагнера" або "група Вагнера" - неофіційна військова організація, яка не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території. Існування "ПВК Вагнера" офіційні особи в Росії заперечують. Кремль лише визнає, що в приватному порядку росіяни можуть брати участь в бойових діях за кордоном. За даними українських спецслужб, найманці "ПВК Вагнера" брали участь у бойових діях на Донбасі, також є відомості про їхню участь у війні у Сирії.

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Лідером Венесуели його вже визнала низка країн, зокрема і США. Утім, Ніколас Мадуро, переобраний президентом Венесуели торік, не збирається добровільно відмовлятися від влади. Тим часом в країні тривають масштабні акції протесту опозиції, під час яких лише протягом останнього тижня загинули десятки людей.