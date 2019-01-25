Російські найманці прилетіли до Венесуели захищати Мадуро - Reuters

За даними агенції Reuters, до Венесуели нещодавно прибули російські найманці з метою забезпечити безпеку Ніколаса Мадуро. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Протягом останніх кількох днів до Венесуели було відправлено невизначену кількість найманців російської "Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера". Метою найманців компанії, яку пов'язують з Кремлем, є забезпечення безпеки президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомляє у п'ятницю, 25 січня, агенція Reuters з посиланням на кілька джерел, близьких до "групи Вагнера" і обізнаних із ситуацією.
Одне з анонімних джерел Reuters, яке є близьким до "групи Вагнера", повідомило, що перші найманці з РФ прибули до Венесуели ще перед президентськими виборами, які відбулися у травні минулого року. А ще одна група прибула "нещодавно", повідомило джерело, додавши, що її прибуття до країни було "безпосередньо пов'язане" із захистом Мадуро. При цьому найманці прибули до Венесуели не напряму з РФ, а з інших країн, де вони виконували інші завдання. Reuters також наводить відомості, доступні у відкритих джерелах, про те, що протягом останніх кількох тижнів на території Венесуели або у сусідніх країнах приземлилася ціла низка російських урядових літаків. Утім даних, що ці рейси мають стосунок до перевезення найманців, немає.
Агенція намагалася отримати підтвердження цієї інформації в міністерстві оборони РФ та в уряді Венесуели, проте її запити залишилися без відповіді. А Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна, заявив, що "ми не маємо такої інформації".
"Приватна військова компанія Вагнера" або "група Вагнера" - неофіційна військова організація, яка не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території. Існування "ПВК Вагнера" офіційні особи в Росії заперечують. Кремль лише визнає, що в приватному порядку росіяни можуть брати участь в бойових діях за кордоном. За даними українських спецслужб, найманці "ПВК Вагнера" брали участь у бойових діях на Донбасі, також є відомості про їхню участь у війні у Сирії.
Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Лідером Венесуели його вже визнала низка країн, зокрема і США. Утім, Ніколас Мадуро, переобраний президентом Венесуели торік, не збирається добровільно відмовлятися від влади. Тим часом в країні тривають масштабні акції протесту опозиції, під час яких лише протягом останнього тижня загинули десятки людей.