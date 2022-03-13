Російські війська готують у Херсоні фейковий "референдум"

На Херсонщині російські окупаційні війська 13 березня готують "референдум" щодо створення так званої "Херсонської народної республіки" ("ХНР"), повідомляє агентство "Уніан". Раніше до Херсонської області були введені підрозділи Росгвардії.

Російські війська, які перебувають у Херсоні, намагаються встановити адміністративно-поліцейський режим у Херсонській області та вмовити депутатів Херсонської облради співпрацювати з ними. 44 депутати облради 12 березня підтримали звернення, в якому заявили, що ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини "народну республіку" та захопити частину України. Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що депутати міської ради також не підтримують спроб створення так званої "ХНР". Після того, як у місто увійшли російські війська, у Херсоні не припиняються акції протесту проти окупації.

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Київ: за організацію "референдумів" загрожує кримінальне покарання

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки до створення так званої "Херсонської народної республіки" - приготування до посягання на територіальну цілісність та недоторканність України за попередньою змовою групою осіб.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter, що будь-які ініціативи щодо проведення "референдумів" в окупованих містах є "абсолютно нікчемними".

"Будь-які ініціативи щодо проведення "референдумів", фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України - Херсоні, Каховці, Генічеську - абсолютно нікчемні. Російські війська залишать територію України, колаборанти отримають кримінальне переслідування", - наголосив Подоляк.