Російську "фабрику тролів" атакували військові США - ЗМІ

Армія США здійснила кіберудар по відомій російській "фабриці тролів" у Санкт-Петербурзі під час проведення проміжних виборів до Конгресу США в листопаді 2018 року, повідомляє видання Washington Post.
Американські військові завдали кіберудар по розташованій у Санкт-Петербурзі "фабриці тролів" - "Агентству інтернет-досліджень", - обмеживши співробітникам агентства доступ до інтернету. Атаку провели 6 листопада 2018 року, тобто саме в день проміжних виборів до Конгресу США.
Про це у вівторок, 26 лютого, повідомило видання The Washington Post, посилаючись на неназваних офіційних осіб. Ця операція американської армії проти російських хакерів стала першою такого роду.
Операція почалася в день виборів і завершилася через день після закінчення підрахунку голосів. Крім порушення роботи інтернету, хакери ще в жовтні отримали від США повідомлення про те, що їхні справжні імена відомі, а також попередження про неприпустимість втручання у вибори в інших країнах.
Як повідомлялося, в США підозрюють російських хакерів у спробах масштабного втручання в президентську кампанію 2016 року. Крім того, хакерів з РФ вважають причетними до низки інших кібернападів у США.
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