 Російську ″фабрику тролів″ атакували військові США - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

Російську "фабрику тролів" атакували військові США - ЗМІ

Армія США здійснила кіберудар по відомій російській "фабриці тролів" у Санкт-Петербурзі під час проведення проміжних виборів до Конгресу США в листопаді 2018 року, повідомляє видання Washington Post.

Кібернапад

Американські військові завдали кіберудар по розташованій у Санкт-Петербурзі "фабриці тролів" - "Агентству інтернет-досліджень", - обмеживши співробітникам агентства доступ до інтернету. Атаку провели 6 листопада 2018 року, тобто саме в день проміжних виборів до Конгресу США.

Про це у вівторок, 26 лютого, повідомило видання The Washington Post, посилаючись на неназваних офіційних осіб. Ця операція американської армії проти російських хакерів стала першою такого роду.

Операція почалася в день виборів і завершилася через день після закінчення підрахунку голосів. Крім порушення роботи інтернету, хакери ще в жовтні отримали від США повідомлення про те, що їхні справжні імена відомі, а також попередження про неприпустимість втручання у вибори в інших країнах.

Як повідомлялося, в США підозрюють російських хакерів у спробах масштабного втручання в президентську кампанію 2016 року. Крім того, хакерів з РФ вважають причетними до низки інших кібернападів у США.

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Вірус "Petya": масштабна кібератака в Україні, ЄС та США (27.06.2017)

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Російських хакерів підозрюють у розсиланні листів від імені держдепу США

Хакерську групу APT29 підозрюють в атаці на урядові агентства і приватні компанії в США. Хакери розсилають заражені листи від імені працівниці держдепу, пише агенція Reuters. (17.11.2018)  

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За кібернападом на урядові мережі ФРН стояла Росія - німецькі спецслужби

У випадку скоєного кібернападу на комп'ютерні мережі уряду ФРН простежується саме російський слід, переконані у Відомстві з охорони конституції. (11.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вірус "Petya": масштабна кібератака в Україні, ЄС та США (27.06.2017)  

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