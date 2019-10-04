Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Росатом

Росатом – російська державна корпорація, яка об'єднує підприємства атомної галузі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Росатом". Росатом є російським державним холдингом. До його складу входить понад 360 підприємств, які працюють в атомній галузі. Штаб-квартира корпорації Росатом розташована в Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Литва перевіряє готовність до ядерної аварії (04.10.2019) 04.10.2019

Ревом сирен і смс-попередженнями Литва перевіряє готовність до ядерних інцидентів у разі можливої аварії на Островецькій АЕС, яку в Білорусі будує російська компанія. Чому Вільнюс б'є на сполох?
Чи існує таємна російська суперзброя насправді?

Чи існує таємна російська суперзброя насправді? 15.08.2019

Вибух на російському військовому полігоні спричинив різке підвищення радіаційного фону. Припускають, що інцидент стався під час випробувань нової ядерної крилатої ракети. Що про це відомо?
Суперечлива інформація про вибух реактивної установки на полігоні в Росії: що відомо

Суперечлива інформація про вибух реактивної установки на полігоні в Росії: що відомо 14.08.2019

Після вибуху реактивної установки на полігоні в Росії влада країни заперечувала підвищення радіаційного фону. Однак поступово стають відомими нові дані про вибух та його наслідки. DW зібрала основні факти.
Після вибуху на полігоні в Росії населенню рекомендували покинути домівки

Після вибуху на полігоні в Росії населенню рекомендували покинути домівки 13.08.2019

Російська влада порекомендувала жителям селища Ньонокса, що неподалік від ракетного полігону, де стався вибух, покинути домівки. Тим часом лікарі, що працювали під час вибуху, вирушили на обстеження в Москву.
Коментар: Вибух недовіри, або Медійний Чорнобиль російської влади

Коментар: Вибух недовіри, або Медійний Чорнобиль російської влади 13.08.2019

Вибух реактивної установки на полігоні в Архангельській області показав, що росіяни - герої, але для держави вони - гарматне м'ясо, вважає російський політолог Іван Преображенський.
Після вибуху на ракетному полігоні РФ продовжить роботу над новою зброєю

Після вибуху на ракетному полігоні РФ продовжить роботу над новою зброєю 12.08.2019

Росія продовжить роботу над новими зразками озброєнь після того, як на полігоні в Архангельській області при випробуванні ракети з радіоізотопним джерелом живлення стався вибух, заявили в "Росатомі".
Вибух на полігоні в Росії: кількість загиблих зросла до п'яти

Вибух на полігоні в Росії: кількість загиблих зросла до п'яти 10.08.2019

П'ятеро співробітників "Росатома" загинули і ще троє поранені внаслідок вибуху реактивної рухової установки на військовому полігоні в Архангельській області.
Санкції США завадили росіянам запустити в серію пасажирський літак МС-21

Санкції США завадили росіянам запустити в серію пасажирський літак МС-21 18.02.2019

Серійне виробництво літаків МС-21 зсувається на рік через припинення Сполученими Штатами поставок композитних матеріалів, повідомило керівництво "Ростеху".
Павло Клімкін обурений угодою між Енергоатомом та російським ТВЕЛом

Павло Клімкін обурений угодою між "Енергоатомом" та російським "ТВЕЛом" 21.12.2018

Україна має здобувати реальну енергетичну незалежність, а ухвалення рішень такого роду мають належати до компетенції Кабміну та РНБО, вважає глава МЗС України Павло Клімкін.
Путін і Ердоган урочисто запустили будівництво АЕС Akkuyu в Туреччині

Путін і Ердоган урочисто запустили будівництво АЕС Akkuyu в Туреччині 03.04.2018

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у церемонії запуску будівництва першої АЕС у Туреччині. Будуватиме станцію російський "Росатом".
Радіоактивна хмара з Росії: експерти вказують на винуватців

Радіоактивна хмара з Росії: експерти вказують на винуватців 24.11.2017

Що стало причиною викиду в атмосферу рутенію на Південному Уралі, та чи шкідливий він для здоров'я? Навіть в екологів думки різняться, DW з'ясовувала деталі.
Чия радіаційна хмара висить над Європою? (відео)

Чия радіаційна хмара "висить" над Європою? (відео) 22.11.2017

Про радіоактивну хмару над Європою фахівці повідомляли іще у жовтні, зазначаючи, що вона прийшла з Росії або Казахстану. Однак у Москві усе заперечували.

Радіація з РФ, яка перелякала Європу (21.11.2017) 21.11.2017

Росія нарешті визнала факт радіоактивного забруднення на Уралі, про яке останніми тижнями повідомляли французькі та німецькі фахівці. Надзвичайно високе забруднення ізотопами рутенію сталося на заводі з переробки радіоактивних відходів "Маяк".
У Росії визнали екстремальне радіоактивне забруднення на півдні Уралу

У Росії визнали "екстремальне" радіоактивне забруднення на півдні Уралу 21.11.2017

Атмосфера в регіоні Південного Уралу забруднена ізотопами радіоактивного рутенію. Раніше "Росатом" стверджував, що радіаційна обстановка навколо атомних об'єктів РФ - "в межах норми".
ЄС дав Угорщині дозвіл на будівництво атомних реакторів за допомогою Росії

ЄС дав Угорщині дозвіл на будівництво атомних реакторів за допомогою Росії 06.03.2017

Європейський союз дозволив Угорщині виділити державну допомогу на будівництво двох атомних реакторів, які будуватиме "Росатом".

Орбан: Автоматичного продовження санкцій проти Росії не буде

Орбан: Автоматичного продовження санкцій проти Росії не буде 29.02.2016

За словами угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, рішенню про долю санкцій Євросоюзу проти Росії передуватимуть дискусії щодо виконання "Мінська-2".
Інші статті