Росатом – російська державна корпорація, яка об'єднує підприємства атомної галузі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Росатом". Росатом є російським державним холдингом. До його складу входить понад 360 підприємств, які працюють в атомній галузі. Штаб-квартира корпорації Росатом розташована в Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.