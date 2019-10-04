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Росатом – російська державна корпорація, яка об'єднує підприємства атомної галузі.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Росатом". Росатом є російським державним холдингом. До його складу входить понад 360 підприємств, які працюють в атомній галузі. Штаб-квартира корпорації Росатом розташована в Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після вибуху реактивної установки на полігоні в Росії влада країни заперечувала підвищення радіаційного фону. Однак поступово стають відомими нові дані про вибух та його наслідки. DW зібрала основні факти.
Росія нарешті визнала факт радіоактивного забруднення на Уралі, про яке останніми тижнями повідомляли французькі та німецькі фахівці. Надзвичайно високе забруднення ізотопами рутенію сталося на заводі з переробки радіоактивних відходів "Маяк".