Роман Сущенко має намір домагатися звільнення решти українських в'язнів

Власний кореспондент "Укрінформу" Роман Сущенко заявив з балкону інформагенції, що за три роки в ув'язненні він вже не вірив у своє звільнення. "Але дива бувають", - сказав Сущенко. Він не став сам знімати банер "Волю Сущенку", що провисів на фасаді будівлі "Укрінформу" всі ці роки, за нього це зробили його колеги. На подальшій пресконференції у Києві 11 вересня він виглядав втомленим і говорив повільно. Але зазначив, що почувається в цілому добре, хоча і має пережити одну "невеличку хірургічну операцію" і залишатися під наглядом лікарів ще два тижні.

Сущенко подякував чинному президенту України Володимиру Зеленському, його попереднику на цій посаді Петру Порошенку, а також президентові Франції Еммануелю Макрону і українським дипломатам за підтримку і допомогу в поверненні додому.

Захисник Сущенка Марк Фейгін заявив про наміри подальшого оскарження справи незаконного засудження журналіста в Росії. Водночас він зазначив, що звільнення його клієнта є компромісом з політичної точки зору. "Цей політичний компроміс передбачає певні кроки в подальшому, які повинні сприяти звільненню інших політв'язнів. Це, мабуть, якось потрібно буде поєднувати з інтересами державної влади в Україні, щоб не нашкодити політв'язням, які там залишилися", - сказав Фейгін.

Публічність справ затриманих, як захист від сваволі

Сущенко заявив, що під час ув'язнення росіяни двічі вдавалися до психологічного тиску на нього, щоби "схилити до співпраці". Своєю чергою, Фейгін зазначив, що від подальшого тиску Сущенка і інших звільнених 7 вересня українців врятував широкий розголос їхніх справ. "Публічність в таких справах не лише сприяє обміну, а й перешкоджає… щоби людей піддавали тиску на предмет "співпраці", чи навіть катуванням, хоча деяким з цих одинадцяти не вдалося цього уникнути", - сказав Фейгін.

Сам Сущенко має намір і далі "залишитися в журналістиці", а також сприяти визволенню інших українських політв'язнів в Росії. "Ці сто людей, сто доль. Крім того, треба допомагати і тим, хто на окупованих територіях", - сказав Сущенко. Він повідомив, що хоче розвинути активність за кордоном із тим, щоби світові лідери та союзники України врегулювали проблему "захоплення заручників і використання їх як політичної зброї".

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка росіяни затримали 30 вересня 2016 року в Москві під час його приватного візиту. 7 жовтня 2016 року його обвинуватили у шпигунстві. Але сам Сущенко і його захисники відкинули ці звинувачення. Марк Фейгін сказав, що російські спецслужби спровокували спілкування його підзахисного із російською підставною особою, але жодних секретних даних в їхніх розмовах виявлено не було.

Зустріли як героїв

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, а Верховний суд Росії 12 вересня визнав це рішення законним. Сущенко відбував покарання в московській тюрмі Лефортово а згодом - в колонії у Кіровській області. 7 вересня під час обміну між Україною та Росією у форматі 35 на 35 він повернувся серед інших десяти незаконно засуджених в Росії українців, а також 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

В Україні звільнених зустріли як національних героїв. В соцмережах і в суспільстві тема звільнення полонених в Росії українців залишається гарячою і спровокувала цілу низку дискусій щодо вигідності такого обміну. Кабінет міністрів затвердив виплату кожному з визволених з російської неволі українців одноразову грошову виплату в розмірі 100 тисяч гривень. Всі вони отримали безкоштовну медичну допомогу в найпрестижнішій державній лікарні Феофанія.