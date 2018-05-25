Роман Поланські в суді вимагає відновити членство в Американській кіноакадемії

Режисер, лауреат премії "Оскар" Роман Поланські позивається проти Американської академії кіномистецтв та науки через позбавлення його членства в ній. Адвокат 85-річного режисера подав позов до суду Лос-Анджелеса у п'ятницю, 19 квітня, передає агенція AP. За його словами, кіноакадемія порушила власні правила, не передавши режисерові коректне повідомлення про виключення - Поланські дізнався про своє виключення зі ЗМІ. Йому також не дозволили особисто представляти свою справу під час апеляції.

У відповідь Американська кіноакадемія заявила, що процедура виключення режисера була справедливою і розумною. "Академія дотримується свого рішення", - йдеться у заяві організації. Раніше Поланські вже подавав скаргу на своє виключення, однак в січні цього року кіноакадемія відхилила її.

Романа Поланські виключили з Американської кіноакадемії в травні 2018 року у зв'язку з порушенням стандартів поведінки організації. Його обвинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої моделі в 1977 році, якій було 13 років. У 1978 році Поланські визнав свою провину в суді, після чого таємно залишиа США. За американськими законами, режисеру загрожувало тюремне ув'язнення терміном до 50 років. Польща, громадянство якої він має, відмовилась екстрадувати Поланські до США.

Роман Поланські зняв такі відомі фільми, як "Піаніст", "Ніж у воді", "Чайнатаун", "Дитина Розмарі". Він був членом кіноакадемії протягом 50 років та кілька разів був номінований на премію "Оскар", а у 2003 році отримав статуетку за фільм "Піаніст". Однак він не приїхав на вручення нагороди, побоюючись арешту. Виключення Поланські зі складу членів кіноакадемії означало, що він не може голосувати за номінантів та переможців, однак його фільми все ще можуть бути номіновані на нагороду. Кіноакадемія виключила його зі свого складу після скандалу із домаганнями в Голлівуді.