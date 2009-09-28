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Роман Поланскі

Тема

Роман Поланскі - французько-польський кінорежисер.

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Докладно

Кінорежисер Роман Поланскі під час приїзду в Глівіце на церемонію вшанування пам'яті своїх рятівників

Подружжя, яке врятувало від Голокосту Романа Поланскі

Подружжя, яке врятувало від Голокосту Романа Поланскі

Польських рятівників кінорежисера Романа Поланскі вшанували званням "Праведники народів світу".
Історія21 жовтня 2020 р.
Режисер Тодд Філліпс та актор Хоакін Фенікс

На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди

На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди

Головну нагороду 76-го Венеційського кінофестивалю отримав трилер "Джокер" Тодда Філліпса.
Культура7 вересня 2019 р.
Роман Поланські під час кінофестивалю в Цюриху у жовтні 2017 року

Роман Поланські позивається проти Американської кіноакадемії

Роман Поланські позивається проти Американської кіноакадемії

Виключений з Американської кіноакадемії режисер Роман Поланські подав позов до суду з вимогою відновити своє членство.
Суспільство20 квітня 2019 р.
Роман Поланський

Суд Польщі постановив не видавати Романа Поланського США

Суд Польщі постановив не видавати Романа Поланського США

Польський суд виніс вердикт, що забороняє видачу режисера Романа Поланського США, де його звинувачують у зґвалтуванні.
Злочинність6 грудня 2016 р.

Режисера Романа Поланскі арештували в Швейцарії

Режисера Романа Поланскі арештували в Швейцарії

Арешт відомого режисера Романа Поланскі в зв’язку зі справою 31-річної давнини приголомшив Голівуд. Адвокати володаря Оскару заявили, що їм не було надано жодної інформації про заплановане затримання у Швейцарії.
28 вересня 2009 р.