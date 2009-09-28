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Роман Поланскі
Тема
Роман Поланскі - французько-польський кінорежисер.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Подружжя, яке врятувало від Голокосту Романа Поланскі
Подружжя, яке врятувало від Голокосту Романа Поланскі
Польських рятівників кінорежисера Романа Поланскі вшанували званням "Праведники народів світу".
Історія
21.10.2020
21 жовтня 2020 р.
На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди
На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди
Головну нагороду 76-го Венеційського кінофестивалю отримав трилер "Джокер" Тодда Філліпса.
Культура
07.09.2019
7 вересня 2019 р.
Роман Поланські позивається проти Американської кіноакадемії
Роман Поланські позивається проти Американської кіноакадемії
Виключений з Американської кіноакадемії режисер Роман Поланські подав позов до суду з вимогою відновити своє членство.
Суспільство
20.04.2019
20 квітня 2019 р.
Суд Польщі постановив не видавати Романа Поланського США
Суд Польщі постановив не видавати Романа Поланського США
Польський суд виніс вердикт, що забороняє видачу режисера Романа Поланського США, де його звинувачують у зґвалтуванні.
Злочинність
06.12.2016
6 грудня 2016 р.
Режисера Романа Поланскі арештували в Швейцарії
Режисера Романа Поланскі арештували в Швейцарії
Арешт відомого режисера Романа Поланскі в зв’язку зі справою 31-річної давнини приголомшив Голівуд. Адвокати володаря Оскару заявили, що їм не було надано жодної інформації про заплановане затримання у Швейцарії.
28.09.2009
28 вересня 2009 р.
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