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Харві Вайнштейн

Харві Вайнштейн – американський кінопродюсер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Харві Вайнштайн".

Харві Вайнштейн є одним із засновників компанії Mirimax Films, а також співвласником компанії The Weinstein Company. Він є лауреатом премії "Оскар". У жовтні 2017 року Харві Вайнштейн опинився в центрі скандалу: американські ЗМІ опублікували розслідування про багаторічні сексуальні домагання Вайнштейна до актрис і співробітниць. Після цього багато актрис, включаючи Анджеліну Джолі, Розанну Аркетт, Міру Сорвіну, Лію Седу та Гвінет Пелтроу, заявили про домагання з його боку. Загалом про такі випадки повідомили близько тридцяти жінок. Кілька жінок заявили, що були зґвалтовані. Через це Американські академія кінематографічних мистецтв і наук виключила його зі своїх лав. У березні американський суд засудив його до 23 років ув'язнення за зґвалтування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кінопродюсера Харві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення

Кінопродюсера Харві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення 11.03.2020

Голлівудського продюсера Харві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення. Раніше його визнали винним у сексуальному насильстві щодо його колишньої асистентки та в зґвалтуванні акторки.
Харві Вайнштейна визнали винним, йому загрожує до 29 років в'язниці

Харві Вайнштейна визнали винним, йому загрожує до 29 років в'язниці 24.02.2020

Відомого голлівудського продюсера суд визнав винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві - Харві Вайнштейна відправили до в'язниці із зали суду. Остаточну міру покарання оголосять 11 березня.
У Нью-Йорку розпочався процес над Харві Вайнштейном

У Нью-Йорку розпочався процес над Харві Вайнштейном 06.01.2020

Судовий розгляд справи колишнього голлівудського продюсера за звинуваченням у сексуальних домаганнях триватиме кілька тижнів. Харві Вайнштейну загрожує довічне ув'язнення.

#MeToo: Справа Харві Вайнштейна - хроніка одного скандалу

#MeToo: Справа Харві Вайнштейна - хроніка одного скандалу 06.01.2020

Понад 80 жінок, серед яких відомі акторки і колишні співробітниці, обвинувачуюють кінопродюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Суд над ним починається 6 січня 2020 року.

Вайнштейн домовився про компенсації у справі про домагання

Вайнштейн домовився про компенсації у справі про домагання 24.05.2019

Колишній голлівудський продюсер виплатить жінкам, які імовірно постраждали від його сексуальних домагань, 44 мільйони доларів. Однак домовленість стосується лише цивільної, а не кримінальної справи проти Вайнштейна.
Роман Поланські в суді вимагає відновити членство в Американській кіноакадемії

Роман Поланські в суді вимагає відновити членство в Американській кіноакадемії 20.04.2019

Режисер Роман Поланські, виключений з Американської кіноакадемії через скандал зі зґвалтуванням неповнолітньої дівчини в 1977 році, подав позов до суду з вимогою відновити своє членство.
Коментар: Перша річниця руху #MeToo - сперечайтеся, воно того варто!

Коментар: Перша річниця руху #MeToo - сперечайтеся, воно того варто! 05.10.2018

Чи змінила щось за рік дискусія навколо #MeToo? Гелена Кашель вважає, що головне питання звучить нині по-іншому: що тепер?

Голова CBS йде з посади після закидів у сексуальних домаганнях

Голова CBS йде з посади після закидів у сексуальних домаганнях 10.09.2018

68-річний Леслі Мунвес залишить свою посаду в американській медіакорпорації CBS. Мунвеса звинуватили у сексуальних домаганнях.

#MeQueer: німці розповідають про пережите насильство через сексуальну орієнтацію

#MeQueer: німці розповідають про пережите насильство через сексуальну орієнтацію 19.08.2018

Гомо-, бі-, транс- та інтерсексуали Німеччини діляться в соцмережах історіями про пережите насильство під хештегом #MeQueer за прикладом широкої дискусії в мережі про сексуальне насильство #MeToo.
Харві Вайнштейн наполягає в суді на своїй невинуватості

Харві Вайнштейн наполягає в суді на своїй невинуватості 05.06.2018

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якому багато жінок закидають сексуальні домагання, заперечив у суді звинувачення в свій бік та наголошує на своїй невинуватості.
Харві Вайнштейну висунули офіційні звинувачення у зґвалтуванні

Харві Вайнштейну висунули офіційні звинувачення у зґвалтуванні 31.05.2018

Голлівудського продюсера, якому понад 100 жінок закидають сексуальні домагання, офіційно звинуватили у зґвалтуванні та примусовому оральному сексі. Він відкидає будь-яку провину.
Харві Вайнштейн здався поліції

Харві Вайнштейн здався поліції 25.05.2018

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якого десятки жінок звинувачують в сексуальних домаганнях, здався нью-йоркській поліції. Проти нього висунули звинувачення у зґвалтуванні.
Пулітцерівську премію отримали статті про скандального Харві Вайнштейна

Пулітцерівську премію отримали статті про скандального Харві Вайнштейна 17.04.2018

У США вручили престижну Пулітцерівську премію. Серед матеріалів переможців - дописи про секс-скандал у Голлівуді та статті про втручання росіян у вибори США.

Коментар: Берлінале стогне під тягарем політичної відповідальності

Коментар: "Берлінале" стогне під тягарем політичної відповідальності 15.02.2018

Найбільшому кінофестивалю Німеччини нелегко. На "Берлінале" мають демонструвати не лише хороші фільми, а й бути відповідальними за політичні та суспільні меседжі. Це і благословення, і прокляття, вважає Йохен Кюртен.
Штат Нью-Йорк позивається проти Вайнштейна та його компанії

Штат Нью-Йорк позивається проти Вайнштейна та його компанії 12.02.2018

Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк обвинувачує керівництво Weinstein Company в ігноруванні скарг співробітників на сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна.
Влада й хіть: ефект Вайнштейна в Німеччині

Влада й хіть: ефект Вайнштейна в Німеччині 26.01.2018

Кілька акторок звинуватили німецького режисера в сексуальних домаганнях. Прокуратура порушила справу. Чи відрізняються звички німецьких кіношників від голлівудських?
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