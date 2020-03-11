Харві Вайнштейн – американський кінопродюсер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Харві Вайнштайн".

Харві Вайнштейн є одним із засновників компанії Mirimax Films, а також співвласником компанії The Weinstein Company. Він є лауреатом премії "Оскар". У жовтні 2017 року Харві Вайнштейн опинився в центрі скандалу: американські ЗМІ опублікували розслідування про багаторічні сексуальні домагання Вайнштейна до актрис і співробітниць. Після цього багато актрис, включаючи Анджеліну Джолі, Розанну Аркетт, Міру Сорвіну, Лію Седу та Гвінет Пелтроу, заявили про домагання з його боку. Загалом про такі випадки повідомили близько тридцяти жінок. Кілька жінок заявили, що були зґвалтовані. Через це Американські академія кінематографічних мистецтв і наук виключила його зі своїх лав. У березні американський суд засудив його до 23 років ув'язнення за зґвалтування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.