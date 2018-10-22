Розслідування справ Майдану поховають: у Києві відбулась акція протесту

Акція протесту "Справам Майдану - труба?" у п'ятницю, 8 листопада, відбулась у Києві, біля офісу президента України, за участі родин героїв Небесної сотні, адвокатів загиблих та потерпілих під час Євромайдану 2013-2014 років і представників правозахисної організації Центр громадянських свобод. Учасники вимагали відвернути небезпеку знищення результатів слідства зі встановлення винних у розстрілах десятків людей, що виникла під час передачі 89-ти кримінальних проваджень щодо подій на Євромайдані від генеральної прокуратури до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Вимоги пікетників

Ексочільник управління спецрозслідувань генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк зазначив, що влада могла би зберегти кадри слідчих, які раніше розслідували справи Євромайдану, а не створювати ризики розвалу цих справ після їх передачі в ДБР. Для цього, зазначив Горбатюк, парламент повинен внести зміни до закону і сформувати нову команду спеціальних слідчих. "20 листопада слідство в прокуратурі припиняє своє існування, і ми надавали відповідні пропозиції керівництву Верховної Ради і генеральному прокурору, але питання і досі не вирішено", - зазначив експрокурор.

Сергій Горбатюк

"Влада віднайшла спосіб знищення матеріалів слідства у справах Євромайдану", - прокоментував процедуру передачі п'яти тисяч томів з результатами слідства щодо цих подій адвокат родин Небесної сотні Віталій Титич. У виступі перед правозахисниками, родинами загиблих на Євромайдані і громадськими активістами він нагадав, що Нацполіція і Служба безпеки України затято опиралися встановленню винних у розстрілах людей в центрі Києва раніше, а тепер влада знайшла спосіб взагалі поховати розслідування цих справ.

Саботаж слідства може перерости в його припинення

На відміну від прокуратури, в ДБР ще немає окремого підрозділу з розслідування справ Євромайдану, а слідчі цього органу одночасно розслідують до 100 кримінальних проваджень кожен, заявила організаторка акцій протесту, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Вона переконана, що передавати п'ять тисяч томів вже напрацьованих матеріалів щодо розстрілу Небесної сотні "нікуди й нікому", а вже скоро - "не буде й що передавати". "Тепер нам загрожує повний розвал розслідування по Майдану. Потрібні швидкі та скоординовані дії органів влади, щоб виправити цю ситуацію. Відповідальним за таку координацію є президент", - зазначила Матвійчук.

Термін "справи Майдану" охоплює собою 89 кримінальних проваджень за фактами вбивства 91 особи - 78 демонстрантів і 13 правоохоронців. Адвокатка потерпілих у справах Майдану з "Адвокатської дорадчої групи" Олена Сторожук зазначила, що суди вже звільняють обвинувачених з-під варти, а багато хто з них і далі працює в правоохоронних органах. "Тримання під вартою - це запобіжний захід, який обирається рішенням суду максимум на 2 місяці і далі цей термін має бути подовжений. Якщо слідство зупинять, у нас не буде повноважень звертатися про подовження запобіжного заходу. Тоді захисники підозрюваних зможуть звертатися до слідчих суддів із клопотаннями про їхнє негайне звільнення", - сказала Сторожук.

Учасники акції біля президентського офісу тримали в руках заклики не зупиняти розслідування справ Євромайдану і покладали відповідальність за це на президента Володимира Зеленського, генерального прокурора Руслана Рябошапку, депутатів Верховної Ради і очільників Нацполіції та СБУ. Вони наочно продемонстрували, що буде зі справами Євромайдану у разі бездіяльності влади, коли демонстративно знищили шредером фото з бійцями спецпідрозділу міліції "Беркут" і "Чорна рота", що стали головними антигероями Євромайдану і підозрюються у розстрілі учасників Революції Гідності.