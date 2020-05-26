 Розслідування: Медведчук має тісні бізнес-зв′язки з олігархом Ігорем Коломойським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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Розслідування: Медведчук має тісні бізнес-зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським

Проросійський політик Віктор Медведчук має тісні бізнес-зв'язки у медіа, енергетиці й металургії з олігархом Ігорем Коломойським. На це вказують розслідування журналістів програми "Схеми".

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук (фото з архіву)

Проведене журналістами програми "Схеми" розслідування вказує на тісні бізнес-зв'язки проросійського політика Віктора Медведчука з бізнесменом-мільярдером Ігорем Коломойським. Згідно з оприлюдненими ввечері четверга, 11 червня, результатами журналістської роботи, Медведчук широко практикує принцип, коли офіційно бізнесом володіє його дружина - телеведуча Оксана Марченко, а управління цим бізнесом веде він сам.

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Виявилося, що Оксана Марченко, згідно з оприлюдненою декларацією її чоловіка-політика, є бенефіціарною власницею "майже сотні компаній, зареєстрованих у різних куточках світу. Від України, Росії і Болгарії до офшорних Мальти, Маршаллових островів та Сент-Кіттса і Невіса".

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Зареєстровані за кордоном фірми дружини Медведчука володіють частками українських компаній. І нерідко партнерами у бізнесі Медведчука та його дружини в Україні виступають структури, близькі до олігарха Ігоря Коломойського.

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"Сфери, де Ігор Коломойський та Віктор Медведчук мають спільний бізнес, можна умовно розділити на кілька груп: енергетика, металургія, логістика нафтопродуктів та медіа-бізнес", - зазначають журналісти "Схем".

Приміром, у енергетиці подружжя Медведчука-Марченко може виявитися можливим власником різних пакетів акцій кількох обленерго, серед яких "Прикарпаттяобленерго" і "Львівобленерго", а також напівдержавне "Запоріжжяобленерго". Близькі до Коломойського структури так само мають частки в деяких з цих компаній, зазначають журналісти.

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Не менш тісно переплелися ділові інтереси подружжя Медведчук-Марченко з близькими до Коломойського структурами в таких сферах як металургія та логістика нафтопродуктів.

Партнери в трьох телеканалах

Крім того, Віктор Медведчук і його дружина згадуються в структурі власності таких українських медійних компаній, як "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", великим співвласником якої є саме Ігор Коломойський.

Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2". Схожа ситуація простежується і з іншим телеканалом групи - "ТЕТ".

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