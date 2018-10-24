Розмінування Донбасу: через розтяжки до мирного життя (відео)

Нині тут спокійно, проте лише кілька років тому на цих полях точилися інтенсивні бої між українською армією та проросійськими сепаратистами. Лінія фронту не раз змінювалась, і щоразу, відступаючи, військові залишали по собі чимало мін. Тепер їх збирають цивільні.