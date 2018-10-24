 Розмінування Донбасу: через розтяжки до мирного життя (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.10.2018

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Політика й суспільство

Розмінування Донбасу: через розтяжки до мирного життя (відео)

Скільки саме мін було закладено на початку війни на Cході України - невідомо. За роки конфлікту від них загинули до 2 тисяч людей. Як Україні допомагають очистити населені пункти від боєприпасів - репортаж DW.

На одній з таких мін місцевий житель Василь Кисельов підірвався на своєму тракторі

На одній з таких мін місцевий житель Василь Кисельов підірвався на своєму тракторі

Нині тут спокійно, проте лише кілька років тому на цих полях точилися інтенсивні бої між українською армією та проросійськими сепаратистами. Лінія фронту не раз змінювалась, і щоразу, відступаючи, військові залишали по собі чимало мін. Тепер їх збирають цивільні.

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Від мін в Україні щотижня страждає одна дитина - благодійники

За даними міжнародної благодійної організації SOS-Kinderdörfer, міни у Східній Україні загрожують життю близько 220 тисяч дітей. (24.01.2018)  

Міноборони України: Понад 2,5 тисячі загиблих від мін за роки війни на Донбасі

За даними українського міноборони, 2558 цивільних мешканців і 273 військовослужбовці загинули внаслідок підриву на мінах і вибухонебезпечних предметах на Донбасі від початку бойових дій у 2014 році. (02.04.2018)  

ОБСЄ закликає до негайного розмінування на Донбасі

ОБСЄ закликала негайно розмінувати населені пункти та пункти пропуску на Донбасі. Заява пролунала за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. (02.10.2018)  

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До школи через лінію розмежування на Донбасі - для багатьох дітей на Сході України це повсякдення. Кореспондент DW на власні очі пересвідчився, як ризикують діти в Грантіному, аби дістатися до української школи.

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