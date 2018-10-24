Розмінування Донбасу: через розтяжки до мирного життя (відео)

Скільки саме мін було закладено на початку війни на Cході України - невідомо. За роки конфлікту від них загинули до 2 тисяч людей. Як Україні допомагають очистити населені пункти від боєприпасів - репортаж DW.
Нині тут спокійно, проте лише кілька років тому на цих полях точилися інтенсивні бої між українською армією та проросійськими сепаратистами. Лінія фронту не раз змінювалась, і щоразу, відступаючи, військові залишали по собі чимало мін. Тепер їх збирають цивільні.
За даними міжнародної благодійної організації SOS-Kinderdörfer, міни у Східній Україні загрожують життю близько 220 тисяч дітей. (24.01.2018)
За даними українського міноборони, 2558 цивільних мешканців і 273 військовослужбовці загинули внаслідок підриву на мінах і вибухонебезпечних предметах на Донбасі від початку бойових дій у 2014 році. (02.04.2018)