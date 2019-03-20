Розгляд справи Вишинського у суді почнеться 4 квітня

Подільський районний суд Києва у вівторок, 26 березня, задовольнив клопотання прокуратури і продовжив керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою до 24 травня. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Також колегія суддів Подільського районного суду Києва призначила до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням Вишинського на 4 квітня.

Кирила Вишинського затримали 15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України. Тоді спільно з прокуратурою АР Крим вони провели обшуки в офісі "РИА Новости-Украина" в Києві. Вишинському оголосили про підозру у державній зраді. 16 травня 2018 року Вишинського привезли до Херсона, де 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

20 березня 2019 року колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду України передала на розгляд Об'єднаної палати Касаційного суду в складі Верховного суду клопотання захисту Вишинського на незаконність затримання.