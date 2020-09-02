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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "розведення сил на Донбасі".
Розведення сил на Донбасі передбачено мінськими угодами. Супротивні сторони мають відвести все тяжке озброєння з метою створення зони безпеки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ділянка фронту біля КПВВ "Гнутове" на Донбасі може стати четвертою, де розведуть сили українські військові та "ДНР". Як живуть цивільні і військові біля Гнутового і чого вони очікують від розведення - у репортажі DW.
Чи вдасться Володимиру Зеленському домовитися із Володимиром Путіним про мир? Напередодні "нормандської" зустрічі DW поцікавилася, що люди на Донбасі очікують від саміту в Парижі і як вони бачать врегулювання конфлікту.