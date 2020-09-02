Розведення сил на Донбасі

Вперед до миру чи назад у "сіру зону": Гнутове в очікуванні розведення військ

Ділянка фронту біля КПВВ "Гнутове" на Донбасі може стати четвертою, де розведуть сили українські військові та "ДНР". Як живуть цивільні і військові біля Гнутового і чого вони очікують від розведення - у репортажі DW.