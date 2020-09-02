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Розведення сил на Донбасі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "розведення сил на Донбасі".

Розведення сил на Донбасі передбачено мінськими угодами. Супротивні сторони мають відвести все тяжке озброєння з метою створення зони безпеки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ТКГ повністю узгодили рамкове рішення про розмінування на Донбасі

У ТКГ повністю узгодили рамкове рішення про розмінування на Донбасі 02.09.2020

На засіданні Тристоронньої контактної групи погодили координати 19 ділянок для розмінування. Ще одну розмінують для відкриття КПВВ поблизу Золотого у листопаді.
Амністія і вибори на Донбасі: чи підставляє Фокін Зеленського?

Амністія і вибори на Донбасі: чи підставляє Фокін Зеленського? 01.09.2020

Чим є заяви Вітольда Фокіна про загальну амністію на Донбасі - просуванням інтересів Кремля чи миролюбною наївністю заступника голови української делегації в ТКГ? DW поговорила з експертами.
На засіданні ТКГ домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

На засіданні ТКГ домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі 20.08.2020

На засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі. Також погоджено 20 ділянок для розмінування.
Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео)

Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?
Життя на лінії фронту в Приазов'ї (фотогалерея)

Життя на лінії фронту в Приазов'ї (фотогалерея) 24.02.2020

На КПВВ "Гнутове" на півдні Донбасу, де планується провести розведення сил, люди живуть поруч із прикордонниками і вже давно не звертають уваги на червоні таблички із написом "Міни" - фоторепортаж DW.
Вперед до миру чи назад у сіру зону: Гнутове в очікуванні розведення військ

Вперед до миру чи назад у "сіру зону": Гнутове в очікуванні розведення військ 24.02.2020

Ділянка фронту біля КПВВ "Гнутове" на Донбасі може стати четвертою, де розведуть сили українські військові та "ДНР". Як живуть цивільні і військові біля Гнутового і чого вони очікують від розведення - у репортажі DW.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї

Життя на лінії фронту в Приазов'ї 24.02.2020

На КПВВ "Гнутове" на півдні Донбасу, де планується провести розведення сил, люди живуть поруч із прикордонниками і вже давно не звертають уваги на червоні таблички із написом "Міни" - фоторепортаж DW.
Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (відео)

Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (відео) 19.02.2020

Відрізок фронту біля КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя може стати наступною ділянкою розведення військ на Донбасі. Що думають про розведення місцеві мешканці і військові - у репортажі DW.
ТКГ у Мінську поки не погодила розведення сил на нових ділянках на Донбасі

ТКГ у Мінську поки не погодила розведення сил на нових ділянках на Донбасі 12.02.2020

Спецпредставниця ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау заявила, що розведення сил на нових ділянках поки остаточно не погоджено. Утім, вона відзначила конструктивну атмосферу переговорів.
Київ - проти розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі

Київ - проти розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі 21.01.2020

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що розведення сил уздовж всій лінії розмежування на Донбасі може призвести до заморожування конфлікту.
На Донбасі через обстріл загинув український військовий - штаб ООС

На Донбасі через обстріл загинув український військовий - штаб ООС 10.01.2020

Протягом 9 січня проросійські збройні формування шість разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один з українських бійців загинув.
Київ визначив нові ділянки розведення сил на Донбасі

Київ визначив нові ділянки розведення сил на Донбасі 26.12.2019

За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, нові ділянки розведення сил обговорюють у Тристоронній контактній групі, вони матимуть "чіткий гуманітарний характер".

Нормандський саміт у Парижі: успіх без прориву (відео)

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (відео) 11.12.2019

Повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі - найскладніші теми "нормандського" саміту в Парижі залишилися невирішеними. Чи можна говорити про успішність саміту в "нормандському" форматі?

Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019) 09.12.2019

Чи вдасться Володимиру Зеленському домовитися із Володимиром Путіним про мир? Напередодні "нормандської" зустрічі DW поцікавилася, що люди на Донбасі очікують від саміту в Парижі і як вони бачать врегулювання конфлікту.
Очікування на Донбасі від нормандської зустрічі (відео)

Очікування на Донбасі від "нормандської" зустрічі (відео) 09.12.2019

Чи вдасться Володимиру Зеленському домовитися із Володимиром Путіним про мир? Напередодні "нормандської" зустрічі DW поцікавилася, що люди на Донбасі очікують від саміту в Парижі і як вони бачать врегулювання конфлікту.
Путін: Новий закон про особливий статус Донбасу - це ключове питання

Путін: Новий закон про особливий статус Донбасу - це ключове питання 15.11.2019

За словами президента Росії Володимира Путіна, розведення сил і засобів має відбутися якомога швидше по всій лінії розмежування на Донбасі.
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