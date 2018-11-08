Родини загиблих пасажирів рейсу MH17 просять Трампа вплинути на Путіна

Родини загиблих у катастрофі малайзійського літака рейсу MH17 закликали президента США Дональда Трампа переконати російського президента Володимира Путіна надати відповіді щодо збиття цього пасажирського авіалайнера в небі над Донбасом 17 липня 2014 року, інформує агенція AP.

"Ми маємо право дізнатися, що сталося з нашими рідними", - зазначили родичі 30-ти із 298-ми загиблих пасажирів і членів екіпажу MH17 у листі до Трампа, опублікованому в мікроблозі Twitter у п'ятницю, 9 листопада.

Лист Трампу направили напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним на полях саміту країн Великої двадцятки, який відбудеться в Буенос-Айресі з 31 листопада по 1 грудня.

Автори листа, датованого 28 жовтня, вказують на те, що ніхто досі не взяв на себе відповідальність за збиття літака. "Натомість, були зроблені очевидні спроби приховати те, що насправді сталося в той жахливий літній день, - йдеться в посланні, - спроби представників влади РФ, підтримувані і повторювані президентом Путіним".

Звертаючись безпосередньо до Трампа, автори листа пишуть: "Президент Путін має відповіді, які ми маємо право почути. Ми закликаємо вас переконати його, що спокутувати свою провину ніколи не пізно".

Нагадаємо, 24 травня цього року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines підтвердила, що літак було збито із зенітного ракетного комплексу "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з Росії. Євросоюз закликав Росію узяти на себе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 та повноцінно співпрацювати у рамках її розслідування.