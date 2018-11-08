 Родини загиблих пасажирів рейсу MH17 просять Трампа вплинути на Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Родини загиблих пасажирів рейсу MH17 просять Трампа вплинути на Путіна

Президента США Дональда Трампа закликають переконати Путіна розповісти правду про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом. "Спокутувати свою провину ніколи не пізно", - підкреслюють підписанти листа.

Реконструкція Boeing 777 рейсу МН17 на презентації висновків слідчої групи (фото з архіву)

Реконструкція Boeing 777 рейсу МН17 на презентації висновків слідчої групи (фото з архіву)

Родини загиблих у катастрофі малайзійського літака рейсу MH17 закликали президента США Дональда Трампа переконати російського президента Володимира Путіна надати відповіді щодо збиття цього пасажирського авіалайнера в небі над Донбасом 17 липня 2014 року, інформує агенція AP.

"Ми маємо право дізнатися, що сталося з нашими рідними", - зазначили родичі 30-ти із 298-ми загиблих пасажирів і членів екіпажу  MH17 у листі до Трампа, опублікованому в мікроблозі Twitter у п'ятницю, 9 листопада.

Лист Трампу направили напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним на полях саміту країн Великої двадцятки, який відбудеться в Буенос-Айресі з 31 листопада по 1 грудня.

DW.COM

З моменту збиття над Донбасом літака рейсу MH17 минуло вже чотири роки. Слідство просувається вкрай повільно, а питання, як притягнути винних до відповідальності, залишається без відповіді. (17.07.2018)

Представлений міноборони Росії документ на готову ракету, якою згодом був збитий малайзійський Boeing, датований раніше, ніж її виробництво, пише російське видання "Новая газета". (19.09.2018)

Попри заяви міноборони РФ про списання та утилізацію всіх ракет ЗРК "Бук" після 25 років служби, в експерименті з моделювання катастрофи рейсу MH17 застосували ракету, вироблену 1987 року, кажуть у Bellingcat. (05.06.2018)

Автори листа, датованого 28 жовтня, вказують на те, що ніхто досі не взяв на себе відповідальність за збиття літака. "Натомість, були зроблені очевидні спроби приховати те, що насправді сталося в той жахливий літній день, - йдеться в посланні, - спроби представників влади РФ, підтримувані і повторювані президентом Путіним".

Звертаючись безпосередньо до Трампа, автори листа пишуть: "Президент Путін має відповіді, які ми маємо право почути. Ми закликаємо вас переконати його, що спокутувати свою провину ніколи не пізно".

Нагадаємо, 24 травня цього року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines підтвердила, що літак було збито із зенітного ракетного комплексу "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з Росії. Євросоюз закликав Росію узяти на себе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 та повноцінно співпрацювати у рамках її розслідування.

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