Робітнича партія Курдистану - курдська політична організація лівого спрямування, яка діє у підпіллі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Робітнича партія Курдистану". Робітнича партія Курдистану (РПК) є курдською політичною організацією лівого спрямування, яка діє у підпіллі. Вона була створена 1978 року. РПК домагається політичної автономії для населених курдами регіонів Туреччини, а також у сусідніх з Туреччиною країнах. Збройне крило РПК здійснило низку терористичних нападів на військові та цивільні цілі. Туреччина, США, Австралія, Канада, Німеччина та ЄС розглядають РПК як терористичну організацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.