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"Робітнича партія Курдистану" (РПК)

Робітнича партія Курдистану - курдська політична організація лівого спрямування, яка діє у підпіллі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Робітнича партія Курдистану". Робітнича партія Курдистану (РПК) є курдською політичною організацією лівого спрямування, яка діє у підпіллі. Вона була створена 1978 року. РПК домагається політичної автономії для населених курдами регіонів Туреччини, а також у сусідніх з Туреччиною країнах. Збройне крило РПК здійснило низку терористичних нападів на військові та цивільні цілі. Туреччина, США, Австралія, Канада, Німеччина та ЄС розглядають РПК як терористичну організацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку

Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку 18.04.2022

Військова авіація Туреччини завдала ударів по військових об'єктах курдів у районах Метіна, Зап та Авашин-Басьян, що на півночі Іраку, повідомляє міноборони країни.
Анкара викликала посла США через операцію в Іраку

Анкара викликала посла США через операцію в Іраку 16.02.2021

Уряд Туреччини викликав посла США через критику Вашингтоном турецької військової операції проти Робітничої партії Курдистану в північному Іраку.

У Сирії внаслідок вибуху бензовоза загинули близько 50 людей

У Сирії внаслідок вибуху бензовоза загинули близько 50 людей 29.04.2020

За даними спостерігачів, внаслідок вибуху бензовоза в місті Афрін на півночі Сирії загинули щонайменше 46 людей, ще близько 50 осіб поранені. Кількість жертв може зрости.

Дональд Трамп хоче стати посередником між Туреччиною і курдами Сирії

Дональд Трамп хоче стати посередником між Туреччиною і курдами Сирії 11.10.2019

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до ролі посередника між Туреччиною та сирійськими курдами та повторив погрозу застосувати проти Анкари санкції, якщо турецька військова операція "перетне межу".
Турецькі війська продовжують у Сирії наступ проти курдів

Турецькі війська продовжують у Сирії наступ проти курдів 10.10.2019

Військові Туреччини просуваються вглиб сирійської території на північному сході країни. Відомо про щонайменше 15 жертв.
Трамп назвав турецький наступ у Сирії поганою ідеєю

Трамп назвав турецький наступ у Сирії "поганою ідеєю" 09.10.2019

Сполучені Штати не підтримують розпочату силову операцію турецьких військ на півночі Сирії, застеріг президент США Дональд Трамп. У Сенаті тим часом готують резолюцію про санкції проти Анкари.
Берлін засудив турецький наступ у Сирії

Берлін засудив турецький наступ у Сирії 09.10.2019

Проведення наступальної операції турецькими військами на півночі Сирії може призвести до подальшої дестабілізації регіону та посилення терористичного угруповання "Ісламська держава", застеріг глава МЗС ФРН.
Турецькі війська розпочали операцію проти курдів у Сирії

Турецькі війська розпочали операцію проти курдів у Сирії 09.10.2019

Оголошена Анкарою силова операція на півночі Сирії розпочалася. В турецькому уряді прагнуть у такий спосіб запобігти появі "терористичного коридору".

Реджеп Ердоган анонсував операцію проти курдів у Сирії

Реджеп Ердоган анонсував операцію проти курдів у Сирії 04.08.2019

Президент Туреччини Реджеп Таїп заявив, що Анкара проведе військову операцію на півночі Сирії, у районі, підконтрольному курдам.
Туреччина стягує війська до сирійської провінції Ідліб

Туреччина стягує війська до сирійської провінції Ідліб 12.01.2019

До турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, стягують танки і броньовані автомобілі. Турецькі органи безпеки не коментують маневр.
Пентагон вважає неприйнятною нову військову операцію Туреччини в Сирії

Пентагон вважає неприйнятною нову військову операцію Туреччини в Сирії 13.12.2018

Військова операція Анкари проти курдських загонів у Сирії ставить під загрозу американські сили, які присутні в регіоні, заявили в Пентагоні. Вона також може зашкодити боротьбі курдів з "Ісламською державою".
Ердоган анонсував нову військову операцію проти курдів у Сирії

Ердоган анонсував нову військову операцію проти курдів у Сирії 12.12.2018

За кілька днів Туреччина почне військову операцію проти курдських загонів на східному березі річки Євфрат у Сирії, заявив Реджеп Таїп Ердоган. Американські військові розмістили між двома країнами спостережні пости.
У Туреччині засудили до ув'язнення німецько-курдську співачку

У Туреччині засудили до ув'язнення німецько-курдську співачку 14.11.2018

Саіде Інадж, відома під творчим псевдонімом Гозан Джане, була засуджена за нібито членство у "Робітничій партії Курдистану".
Ердоган анонсував нову наступальну операцію проти курдів на півночі Сирії

Ердоган анонсував нову наступальну операцію проти курдів на півночі Сирії 30.10.2018

Після обстрілу турецькими військами курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані на півночі Сирії Реджеп Таїп Ердоган заявив про підготовку до "більшої та ефективнішої операції".
Туреччина обстріляла позиції курдів на півночі Сирії

Туреччина обстріляла позиції курдів на півночі Сирії 28.10.2018

За день після саміту лідерів ФРН, РФ, Франції і Туреччини щодо врегулювання конфлікту у Сирії турецька армія обстріляла позиції курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані.
Внаслідок вибуху у Туреччині загинули семеро солдатів

Внаслідок вибуху у Туреччині загинули семеро солдатів 04.10.2018

Внаслідок вибуху, влаштованого, ймовірно, курдськими повстанцями, у Туреччині загинули семеро солдатів. Влада проводить операцію із затримки нападників.
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