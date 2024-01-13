Туреччина вдарила по курдах на півночі Сирії та Іраку

Армія Туреччини нанесла авіаудар по курдським позиціям у північних районах Сирії та Іраку. Анкара називає напад, під час якого вбито 29 бойовиків, "відплатою".

Збройні сили Туреччини у суботу, 13 січня, нанесли серію авіаударів на півночі Іраку, знищивши загалом 29 цілей, повязаних із бойовиками Робітничої партії Курдистану (РПК), повідомило міністерство оборони країни.

В заяві у соцмережі X (колишній Twitter) міністерство зазначає: авіаудари були нанесені в регіонах Хакурк, Метина, Гара і Кандиль. Їх цілями були печери, бункери, укриття і нафтові об'єкти РПК, яку Анкара вважає терористичною організацією.

Міноборони стверджує, що внаслідок операції 20 бойовиків РПК було "нейтралізовано" - такий термін воно зазвичай використовує в значенні "вбиті". Окрему операцію того ж дня турецькі сили провели на півночі Сирії, де "нейтралізували" дев'ятьох курдських бойовиків.

Атаки відбулись наступного дня після того, як дев'ятеро турецьких солдатів загинули і ще четверо були поранені у зіткненні з РПК на півночі Іраку, заявило міністерство після інциденту.

Анкара проводить транскордонну операцію проти РПК та інших курдських націоналістичних сил, які борються за створення незалежного Курдистану на території трьох держав: Туреччини, Іраку та Сирії. В останній курдське ополчення YPG відіграє важливу роль у боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава", до того ж сирійським курдам вдалося проголосити власну національну автономію, на яку Туреччина нападає від 2016 року.

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