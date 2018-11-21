РНБО радить Порошенку ввести в Україні воєнний стан

Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) у ніч на понеділок, 26 листопада, підтримала проект рішення про запровадження в Україні воєнного стану. З відповідною пропозицією РНБО звернулася до президента України Петра Порошенка. Воєнний стан пропонується запровадити на 60 днів. Екстрене засідання РНБО було скликане після того, як у Керченській протоці російські катери обстріляли та захопили три українські кораблі.

"Ми маємо усі докази, що ці дії Росії були не помилкою, а цілеспрямованими діями проти України", - заявив на засіданні РНБО Петро Порошенко. За його словами, він просить Верховну Раду на позачерговому засіданні 26 листопада затвердити указ президента щодо запровадження воєнного стану. Порошенко зазначив, що запровадження правового режиму воєнного стану не означає оголошення війни, Україна не проводитиме жодних наступальних дій. Це рішення також не передбачає негайної мобілізації. Президент України запевнив, що обмеження громадянських свобод також не буде.

Раніше у військово-морських силах Збройних сил України (ВМС ЗСУ) повідомили, що російські катери обстріляли українські кораблі. Після цього українські судна були захоплені російськими спецпризначенцями, а шість українських військових були поранені.

За даними представника президента України в Криму Бориса Бабіна, російська сторона взяла в полон понад 20 українців. "Не менше шости поранених; більше двох десятків військовополонених. Прямий акт агресії РФ", - написав він на сторінці у Facebook. Загалом на всіх кораблях перебували 23 українських військових, їхня доля наразі невідома, повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко на засіданні РНБО.

У ФСБ РФ підтвердили затримання трьох українських військових кораблів. "Судна ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які порушили сьогодні вранці державний кордон Росії, о 19:00 25 листопада здійснили чергову спробу незаконних дій в межах територіального моря РФ. На законні вимоги супроводжуючих їх кораблів і катерів прикордонної ФСБ РФ і Чорноморського флоту РФ про негайну зупинку не реагували, здійснювали небезпечне маневрування", - повідомило ФСБ, цитує "Інтерфакс".

Вранці 25 листопада міністерство оборони України повідомило про агресію російських прикордонників під час переходу трьох суден українських ВМС з порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Один з прикордонних російських катерів вчинив таран українського буксира, через що той отримав пошкодження. Пізніше російська сторона закрила прохід під Кримським мостом, заблокувавши тим самим рух суден з Чорного в Азовське море.

Українці звинуватили росіян, що ті "відмовляються забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", а також у порушенні Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

В управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в анексованому Росією Криму в порушенні цієї ж Конвенції звинуватили Україну. Там наголосили, що українські кораблі перетнули російський кордон та неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації. Україна звернулась до Ради Безпеки ООН у зв'язку з агресією російських прикордонних кораблів щодо групи українських суден у Чорному і Азовському морях.