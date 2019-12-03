 РНБО затвердила ″основний″ сценарій реінтеграції окремих районів Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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РНБО затвердила "основний" сценарій реінтеграції окремих районів Донбасу

РНБО розробила кілька сценаріїв реінтеграції окремих районів Донбасу, один з яких на засіданні ради було затверджено як основний, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

РНБО ухвалила сценарій, за яким Київ реінтегруватиме непідконтрольні райони Донбасу

РНБО ухвалила сценарій, за яким Київ реінтегруватиме непідконтрольні райони Донбасу

На закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України під головуванням президента Володимира Зеленського в суботу, 7 грудня, було затверджено один зі сценаріїв реінтеграції непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Про це за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, РНБО розробила кілька сценаріїв реінтеграції районів Донбасу й на засіданні РНБО було ухвалено один з них, який "втілюватиметься в життя як основний", йдеться у повідомленні на сайті Ради нацбезпеки та оборони.

У коментарі журналістам після засідання РНБО Данілов наголосив, що Київ має сценарії на випадок будь-яких результатів на запланованому на 9 грудня саміті в "нормандському форматі": "якщо ми домовимося; якщо ми домовимося частково; якщо ми не домовимося". "На будь-який випадок у нас є п'ять наших варіантів. Всі органи центральної влади, Збройні сили, всі спеціалізовані органи готові до будь-якого сценарію", - запевнив Данілов, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Розвиток подій залежить від результатів саміту

Секретар РНБО заявив про можливість різного розвитку конфлікту на Донбасі після саміту в Парижі в залежності від результатів переговорів: "може бути і ескалація конфлікту, і припинення конфлікту". Данілов додав, що президент Зеленський поїде на зустріч "озброєний певною інформацією".

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Серед ключових для Києва питань секретар РНБО назвав повернення полонених, котрі перебувають на Донбасі, в окупованому Криму та на території Росії, припинення вогню на Донбасі, повернення Україні контролю над кордоном і вже потім - питання проведення місцевих виборів у окремих районах Донецької та Луганської областей.

Питання Криму

Крім врегулювання конфлікту на Донбасі, Данілов вказав і на актуальність питання анексованого Росією Криму. "Питання Криму ми не знімаємо з порядку денного, тому що питання Криму також для нас є ключовим. Ми свої землі, які належать Україні, ми свою територіальну цілісність будемо захищати", - сказав Данілов у коментарі журналістам.

Інші два питання, які були винесені на засідання РНБО і щодо яких були ухвалені рішення, за словами Данілова, стосувалися створення системи територіальної оборони, а також кібербезпеки.

Нагадаємо, зустріч глава держава та урядів Німеччини, Франції, Росії та України в так званому "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня в Парижі. Востаннє таку зустріч проводили 2016 року.

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